Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

El exministro participó de un evento en la localidad de Barrios Unidos, donde estuvo acompañado por más de 500 personas que respaldan sus propuestas.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 7:01 p. m.
El exministro Mauricio Cárdenas cerró su campaña de cara a la consulta del próximo domingo, 8 de marzo.
El exministro Mauricio Cárdenas cerró su campaña de cara a la consulta del próximo domingo, 8 de marzo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los candidatos a las consultas del próximo domingo, 8 de marzo, cerraron sus campañas este fin de semana en diferentes puntos del país. El exministro Mauricio Cárdenas lo hizo en Bogotá ante más de 500 personas.

Cárdenas, quien se desempeñó como ministro de Hacienda en el Gobierno de Juan Manuel Santos, presentó por última vez las iniciativas centrales con las que busca ganar las elecciones de la Gran Consulta por Colombia.

Mauricio Cárdenas asegura que la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar la seguridad y el orden “no es suficiente”

Entre los anuncios, Cárdenas reiteró el compromiso de crear un programa de capital semilla de 2 millones de pesos, el cual estaría dirigido a mujeres cabeza de familia que necesiten recursos para iniciar sus emprendimientos.

También destacó la propuesta sobre el esquema para que las familias de menores ingresos puedan acceder a casa propia sin cuota inicial, pagando aproximadamente 600.000 pesos mensuales.

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Las 10 frases más impactantes de Mauricio Cárdenas en SEMANA: “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

Política

“¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?”: Gustavo Petro ante la advertencia de Mauricio Cárdenas en la portada de SEMANA

Política

En materia de Salud, Cárdenas se comprometió en los primeros 100 días a garantizar la entrega de medicamentos a quienes hoy no están recibiendo y a cancelar las obligaciones pendientes con las EPS.

El candidato planteó su apuesta por la educación técnica para los jóvenes, con el fin que puedan ofrecer servicios al exterior, generar ingresos en dólares y vivir en pesos, reduciendo así la migración juvenil.

Son soluciones reales, responsables y sostenibles para transformar la vida de millones de colombianos”, expresó Mauricio Cárdenas ante los más de 500 asistentes al evento de cierre de su campaña en Bogotá.

