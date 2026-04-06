El excandidato presidencial Mauricio Cárdenas cuestionó que la Fiscalía y el Gobierno estén en negociaciones para determinar si se mantiene en suspensión la orden de captura contra el cabecilla de las disidencias de las Farc, alias Calarcá.

“Calarcá tiene que estar tras las rejas ya. Se tiene que revocar esa suspensión y se debe reactivar la orden de captura. No hay discusión. Es una persona que ha trasgredido la ley reiterativamente y lo dijo la propia fiscal”, aseveró Cárdenas.

El exministro preguntó qué están esperando las instituciones para efectuar una orden de captura contra el guerrillero. “Es un delincuente y lo que está generando es muertes, incluso, de personas que hicieron parte de los acuerdos de paz del 2016″, expresó.

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Ese llamado lo hizo después de que se conociera que no hubo un acuerdo entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía tras la reunión que se llevó a cabo este lunes, 6 de abril, en la que se evaluaría el caso del guerrillero. En el encuentro participaron la fiscal Luz Adriana Camargo y delegados de la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

Cárdenas afirmó que no existe justificación alguna para mantener suspendida la orden de captura de Calarcá y pidió que se dé ejemplo llevando “tras las rejas” a quienes están señalados de infringir la ley. “¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el debate?“, increpó.

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La fiscal Camargo reconoció que alias Calarcá siguió realizando actividades delictivas, ordenando atentados contra la población civil y en contra de agentes de la Fuerza Pública a pesar de haber sido designado como gestor de paz.

Pese a esa realidad que ya fue documentada por el ente acusador, la administración Petro no ha solicitado que se le ponga punto final a la suspensión de la orden de captura en su contra, medida que permitió al guerrillero disidente tener libre movilidad por el país.