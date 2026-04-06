En la mañana de este lunes 6 de abril se realizó una reunión en el búnker entre la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para evaluar el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de una de las fracciones de las disidencias de las Farc.

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Esto, después de que la jefa del ente investigador aseverara que, pese a ser designado como gestor de paz, alias Calarcá había continuado con actividades delictivas, ordenando atentados contra la población civil y agentes de la Fuerza Pública.

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que en la reunión, en la que además participaron funcionarios de los ministerios de Defensa y de Justicia, se estableció que en 15 días se realizará una nueva reunión para evaluar nueva información sobre el caso de alias Calarcá.

Es decir, si ha continuado con actividades delictivas, lo que se traduce en una falta de voluntad de paz.

Entre las acciones que se le atribuyen a alias Calarcá se encuentra el asesinato de 26 personas en el departamento de Guaviare. Así mismo, el crimen de un líder social en la región.

Igualmente, en la reunión que se adelantó por cerca de cuatro horas, se fijó la hoja de ruta para implementar la nueva metodología que tiene como fin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y así mantener la suspensión de las órdenes de captura en contra de los designados gestores de paz.

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El pasado 26 de marzo, tras una reunión de alto nivel, se fijó una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para mantener la suspensión de las órdenes de captura de criminales que participan en las mesas de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, señaló en esa oportunidad la Fiscalía al término de la reunión con el comisionado de Paz, Otty Patiño, frente al caso de los jefes de los estados Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc.

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Desde el ente acusador advirtieron que, tras el encuentro entre la fiscal y el comisionado, se realizará una revisión periódica “de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia”. Esta medida busca dar respuesta a la polémica surgida tras la denuncia, un año después de la captura del cabecilla criminal.

“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”, señaló la Fiscalía.