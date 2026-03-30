Calarcá, el permanente dolor de cabeza de Gustavo Petro: la mesa de negociación habla con el jefe guerrillero mientras estallan escándalos en su contra

Al presidente Gustavo Petro le faltan cinco meses para finalizar su gobierno y los avances en la mesa de negociación de paz con Calarcá Córdoba, uno de los jefes de las disidencias de las Farc, no son los esperados. Hay puntos acordados, las partes van en el séptimo ciclo, pero es casi imposible que se firme un acuerdo. O, peor aún, que se entreguen las armas.

Los escándalos contra Calarcá Córdoba crecen rápidamente. Este fin de semana, las denuncias en su contra pasaron de la prensa a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien confirmó las presuntas andanzas del guerrillero, mientras habla de paz con el gobierno Petro.

El diario El Espectador le preguntó a la fiscal cómo avanzaba la investigación contra el jefe guerrillero y ella respondió: “Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, respondió la jefa del ente acusador.

Calarcá Córdoba, comandante de las disidencias de las Farc, dijo, desde julio de 2024, que no se firmaría la paz con Petro. Sin embargo, el Gobierno siguió insistiendo en esta negociación que no ha dado resultados. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El tema no es de poca monta. El presidente Petro la emprendió contra Noticias Caracol cuando estalló el escándalo contra Calarcá, donde se confirmaba cómo ordenaba extorsiones, secuestros y asesinatos, pero en esta oportunidad es la propia fiscal Camargo quien confirmó las denuncias que, seguramente, llevarán al jefe de Estado a reaccionar.

O, posiblemente, arremeta contra Camargo, como ha venido haciendo desde hace varias semanas. No olvidemos que el presidente ha hablado de la decepción por haber ternado su nombre para la Fiscalía y, como si fuera poco, la ha señalado de tener alianzas con candidatos presidenciales que Camargo ha negado tajantemente.

Calarcá Córdoba dijo que el Gobierno Petro no ha cumplido nada de lo acordado en la mesa de diálogos. Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA confirmó que desde el martes 24 de marzo, los jefes de la mesa de paz del gobierno de Gustavo Petro permanecen internados en las profundidades del Caquetá dialogando con Calarcá Córdoba.

Lo hicieron no necesariamente para hablar de los escándalos en su contra, sino para revisar cómo se podía dar cucumplimiento lo acordado en el ciclo séptimo de las negociaciones de paz. Y allí les estalló el escándalo que, seguramente, los llevará a hablar del tema.

Asisten la jefa de la delegación, Gloria Quiceno, además de Feliciano Valencia, Jheny Calvo y el excomandante de las Farc, Yesisd Arteta.

Mientras estos voceros del Gobierno siguen dialogando con Calarcá, estalló otro escándalo en su contra que no es menor: el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, confirmó cómo el jefe de las Farc tenía secuestrada a una pareja que se fugó del cautiverio y se teme por la suerte de cinco niños que están escondidos en la selva y esquivando una posible retaliación de este subversivo.

Disidencias cobran extorsiones al gobernador del Caquetá. Foto: Montaje SEMANA.

El gobernador le pidió apoyo a Petro para la extracción urgente de los menores y la joven; la activación de rutas de protección para garantizar su integridad física y psicológica; y el acompañamiento de las autoridades competentes para el traslado a un lugar seguro. Hasta ahora, no se ha presentado una respuesta oficial a la solicitud.

Se desconoce qué posición fijará Gustavo Petro, pero lo más probable es que no le ponga punto final a las conversaciones con Calarcá. Al fin y al cabo, es el único jefe guerrillero que sigue sentado con el Gobierno hablando de paz, así, según la prensa y la Fiscalía, siga cometiendo delitos.

Como si fuera poco, según distintos sectores políticos, Calarcá se ha convertido en pieza fundamental para la guerra que adelanta el Gobierno nacional contra Iván Mordisco.