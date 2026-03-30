El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz, le remitió una alarmante comunicación al presidente Gustavo Petro para que rescate a cinco menores de edad que están escondidos en la selva. SEMANA revela el contenido de la carta, que también fue compartida con la Defensoría del Pueblo y los ministerios de Defensa e Interior.

El mandatario departamental le empezó diciendo al jefe de Estado que una pareja de esposos fue secuestrada por las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá hace once días, que las dos víctimas lograron escaparse del cautiverio porque iban a ser asesinadas el 29 de marzo y que terminaron en una base militar de la región.

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Lo problemático es que ellos, antes de la retención ilegal, llevaron a sus seis hijos a la selva y los escondieron, aparentemente, para no ser reclutados por el grupo amado: “Sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los tres y los dieciocho años, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad y con un alto riesgo de sufrir posibles represalias”.

El gobernador le pidió apoyo a Petro para la extracción urgente de los menores y la joven; la activación de rutas de protección para garantizar su integridad física y psicológica; y el acompañamiento de las autoridades competentes para el traslado a un lugar seguro. Hasta ahora, no se ha presentado una respuesta oficial a la solicitud.

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En entrevista con SEMANA, Luis Francisco Ruíz insistió en que “cinco niños están escondidos en la selva” por el miedo de ser retenidos por la guerrilla y aseguró que desconoce las razones por las que sus padres, hoy bajo la protección del Ejército Nacional, fueron secuestrados por esta estructura delincuencial.

En esa zona del país hay fuerte presencia del grupo que comanda alias Calarcá, dedicado al cobro de extorsiones, a la imposición de normas de convivencia, a los homicidios y demás delitos que atormentan a la población civil. La eventual captura de este hombre, que está frenada por su participación en la paz total, será definida en los próximos días por la Casa de Nariño.