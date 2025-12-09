Calarcá, quien guarda silencio por los escandalosos hallazgos de su computador, se reunió con un gobernador a quien le quemó la casa: hubo estrechón de mano

El jefe de las disidencias de las Farc, Calarcá Córdoba, optó por el silencio como principal estrategia para escapar del escándalo en su contra que estalló cuando Noticias Caracol reveló el explosivo contenido de su computador personal, incautado por la Fuerza Pública en junio de 2024, cuando fue capturado en carreteras de Antioquia, en medio de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

SEMANA confirmó que Calarcá no ha dado explicaciones a la mesa de negociación de paz sobre su explosivo computador, en el que se puso en evidencia cómo sigue extorsionando, reclutando a menores de edad y dando órdenes para asesinar.

No obstante, Calarcá intentó bajarle la espuma al escándalo en su contra y aceptó la semana pasada un encuentro físico con el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien fue víctima de este grupo armado. Lo hizo por intermedio de los delegados del Gobierno de Gustavo Petro que siguen hablando de paz con el jefe subversivo.

El mandatario caqueteño denunció en varias oportunidades cómo se había convertido en objetivo militar de Calarcá. Incluso, en julio de 2025, Ruiz confirmó a SEMANA que los hombres al mando de este guerrillero le exigieron el pago de la vacuna.

Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá, y finca de la familia de esposa destruída por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Como si fuera poco, a comienzos de agosto de este año, el mandatario regional denunció cómo hombres al mando de Calarcá habían quemado una vivienda que le pertenece a él y a unos familiares.

“A las cinco de la mañana, llegaron a la finca, retuvieron por varias horas a los empleados, se robaron todas las reses de ganado y, posteriormente, colocaron una bomba que destruyó la casa en su totalidad”, relató, en su momento, el gobernador.

En esta oportunidad, Luis Francisco Ruiz —quien se opuso al internado que Calarcá construyó en las profundidades del Yarí— aceptó el encuentro, y Calarcá Córdoba lo vio con buenos ojos. Al fin y al cabo, era una buena manera de bajarle la espuma al escándalo mediático en su contra y demostrar un verdadero gesto de paz.

Disidencias cobran extorsiones al gobernador del Caquetá. | Foto: Montaje SEMANA.

SEMANA confirmó que el evento no era exclusivamente para que Calarcá y el gobernador dialogaran. Al contrario, los negociadores de paz pretendían que desde el Gobierno Departamental hubiera un compromiso con las comunidades más apartadas de la región.

Calarcá Córdoba, Gloria Quiceno y Luis Francisco Ruiz. | Foto: Cortesía.

Esta es la primera vez que el gobernador de Caquetá asiste a la mesa de negociación, confirmó el Gobierno, quien reportó que el encuentro con los pobladores ocurrió en la Vereda El Triunfo, en el Yarí, donde se entregó un balance de los acuerdos firmados en la Mesa y un informe sobre el avance de los proyectos productivos de transformación territorial. En la reunión, el guerrillero y el gobernador estrecharon su mano, narró uno de los asistentes.

Alexander Díaz, alias Calarcá Guaviare, disidencias | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA