Suscribirse

Caquetá

“Estamos a merced de la subversión”: la denuncia del gobernador del Caquetá tras ataque armado en finca de su familia

Pide ayuda al gobierno de Gustavo Petro.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

13 de agosto de 2025, 3:46 p. m.
Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá, y finca de la familia de esposa destruída por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.
Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá, y la finca destruida por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El horror de la guerra sigue haciendo estragos en las regiones de Colombia. En esta nueva oportunidad, las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, le prendieron fuego a una finca de los familiares de la esposa de Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá.

El mandatario, en diálogo con SEMANA, dijo que en su departamento hay fuerte presencia de los ilegales, pero no se ve al Estado colombiano. Además, precisó que lo ocurrido es la “crónica de una muerte anunciada” y que deja en evidencia la vulnerabilidad de las familias en las zonas apartadas del país.

“Ayer, a las cinco de la mañana, llegaron a la finca, retuvieron por varias horas a los empleados, se robaron todas las reses de ganado y, posteriormente, colocaron una bomba que destruyó la casa en su totalidad”, relató el mandatario.

De igual manera, aseguró que esto ocurrió pese a las advertencias enviadas hace menos de un mes al Ministerio de Defensa, pero no hubo una respuesta oportuna.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato a la presidencia de Álvaro Uribe: El hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. “Bastante errático”: la aguda crítica de Marco Rubio que molestó a Gustavo Petro. El presidente respondió con un trino
Contexto: Desde Cambio Radical le reclaman al presidente Gustavo Petro que ataque a familia del gobernador de Caquetá “no es un hecho aislado”
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá | Foto: cortesía

El gobernador visitó el lugar en helicóptero y lo que encontró fueron ruinas y miedo. Indicó también que en su departamento hay zonas “vedadas para el Ejército Nacional”.

“Hoy, definitivamente, la familia está a merced de la subversión y si algo les pasa es producto de la omisión de la fuerza pública y del Ministerio de Defensa Nacional”, sostuvo.

En su mensaje al país, el mandatario local fue contundente: “El horror de la guerra sigue en las regiones apartadas, donde no hay presencia del Estado colombiano. Aquí, básicamente, lo que existe por parte de la disidencia es un autoritarismo: ellos mandan, ordenan y citan”.

Ruiz Aguilar señaló que las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, convocaron a todos los presidentes de juntas de acción comunal del municipio El Doncello para ser extorsionados, sin que hubiera reacción de la fuerza pública, a pesar de que se conocieron las denuncias.

Contexto: Disidencias de las Farc sobrepasan todos los límites y ahora extorsionan hasta al gobernador de Caquetá: “Debe pagar vacuna”
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá
Ataque terrorista en la finca de la esposa del gobernador de Caquetá | Foto: cortesía

El gobernador también alertó sobre un evento que las disidencias planean para septiembre en la vereda 12 de Octubre, municipio de Cartagena del Chairá, considerado uno de sus principales fortines de este grupo armado ilegal.

“Con plata, producto de la extorsión, están organizando una feria, con videos de promoción, artistas invitados y sin que ninguna autoridad pueda entrar a ese lugar”, advirtió.

En esta zona, denuncia, una y otra vez, que hay presencia de cabecillas como alias Julián Perdomo, La Morocha y Albeiro Ramírez.

“El mensaje que mandaron fue claro: hasta que no me siente a negociar con ellos, seguirán atacando. Mi cuñado decidió quedarse en su finca, diciendo que allí morirá”, explicó.

“Hay que dar herramientas tecnológicas, de movilidad y de moral a la Fuerza Pública para actuar contra la criminalidad. De lo contrario, seguirán convirtiendo a los victimarios en falsos Robin Hood ante comunidades abandonadas”, explicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe envió sentidas palabras al funeral de Miguel Uribe: “Lo asesinaron y ejercía la oposición crítica, con la instigación de la venganza inducida por el presidente”

2. Top de los 5 perfumes para mujer más vendidos en Estados Unidos: fragancias irresistibles que enamoran

3. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

4. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

5. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaquetáViolenciaColombiaataque armado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.