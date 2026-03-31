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Ejército rescató a los cinco niños desaparecidos en selva de Caquetá: disidencias de alias Calarcá los estaban siguiendo

Al parecer, los padres de los menores los escondieron allí para evitar que fueran reclutados por el grupo armado.

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Redacción Nación
31 de marzo de 2026, 6:34 a. m.
Los niños perdidos en la selva del Caquetá.
Los niños perdidos en la selva del Caquetá. Foto: Noticias RCN

En la mañana de este martes, 31 de marzo, se confirmó el rescate de los cinco niños que estaban desaparecidos al interior de la selva del departamento del Caquetá.

“Cinco niños están escondidos en la selva”: la carta del gobernador de Caquetá al presidente Petro

Al parecer, los menores estaban siendo perseguidos por las disidencias de las Farc que están al mando de alias Calarcá, quienes estarían intentando reclutarlos.

El caso fue dado a conocer por el gobernador del mencionado departamento, Luis Francisco Ruiz, quien le envió una carta al presidente Gustavo Petro para que se priorizara el hecho y se iniciara la respectiva búsqueda.

Según mencionó el mandatario, una pareja de esposos fue secuestrada por las disidencias de las Farc, pero antes de esto escondieron a sus hijos, cinco menores de edad y una joven de 18 años, al interior de la selva para evitar que fueran reclutados.

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Tras estar retenidos ilegalmente, la pareja logró escapar de las manos del grupo armado y llegó hasta una base militar de la región, donde pusieron en conocimiento de las autoridades todo lo que estaba pasando.

“Sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre los tres y los dieciocho años, quienes quedaron en condición de vulnerabilidad y con un alto riesgo de sufrir posibles represalias”, señaló Ruiz en su misiva al jefe de Estado.

En la carta, el gobernador le pidió el apoyo al máximo mandatario para lograr la extracción de los niños y la joven lo más rápido posible. Además, solicitó la activación de las rutas de protección para garantizar su integridad física y psicológica, y el acompañamiento de las autoridades competentes para el traslado a un lugar seguro.

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Ahora, varias horas después de que se conociera esta comunicación, el Ejército confirmó que encontró a los cinco menores y a su hermana, aunque no se ha dado a conocer más información sobre el estado en el que fueron hallados.

El gobernador Ruiz confirmó que, según lo que le han dicho, los menores están bien, pese a que tuvieron que caminar durante muchas horas. “Hasta el momento todos se encuentran bien y están en manos de nuestro Ejército. (…) Ya estamos a la espera de que lleguen a Florencia”, dijo en diálogo con Noticias RCN.

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Imagen referencia de soldados en la selva del Caquetá. Foto: Ejército Nacional/El País

La pareja está bajo la protección de la institución y en las próximas horas se volverán a reunir con sus hijos. Se espera que en el transcurso del día se conozcan mayores detalles de lo sucedido.

Además, se adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos por los que las disidencias de alias Calarcá estaban detrás de esta familia y secuestraron a los dos adultos.