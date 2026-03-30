Fiscal Luz Adriana Camargo confirmó “información grave” en computadores de Calarcá; denuncia de Noticias Caracol, desacreditada por Petro

Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, confirmó la veracidad de la información contenida en el computador del disidente guerrillero alias Calarcá. Dicha información da cuenta de supuestas alianzas de esa estructura criminal con funcionarios del Gobierno, denuncia hecha en su momento por Noticias Caracol y desacreditada públicamente por el presidente Gustavo Petro.

A propósito de alias Calarcá: ¿en qué va la investigación tras los hallazgos en los dispositivos incautados en la caravana de Antioquia en 2024 y que a finales del año pasado se supiera que tendría vínculos con un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un exgeneral del Ejército?

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Esa fue la consulta puntual que le hizo el diario El Espectador a la fiscal Luz Adriana Camargo. “Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol. Algunos tienen que ver con homicidios que habría encargado alias Calarcá. Su caso es muy grave como para estar en una mesa de negociación. En eso se fundamenta nuestra solicitud al alto comisionado de paz para que permita emitir la orden de captura”, respondió la jefe del ente acusador.

“Hay un proceso, en particular, que se adelanta en la Unidad Especial de Investigación por el homicidio de un líder social, donde habría chats con la orden y el reporte del asesinato al propio Calarcá. También solicitamos revocar las órdenes de cabecillas del Frente 33 de las Farc en el Catatumbo que fueron imputados virtualmente y se logró hacerlo porque fueron citados y porque tienen suspendida la orden de captura. Creemos que esas órdenes también deben ser reactivadas”, agregó.

“Hacemos imputaciones independientemente de que la persona no esté privada de la libertad. El hecho de que se suspendan órdenes de captura no significa que las investigaciones penales se detengan. Las cuentas con la justicia no se congelan por una mesa de diálogo. Vamos a ver resultados pronto”, aclaró. “Hemos pedido al comisionado que evalúe el levantamiento debido a la actividad delictiva que alias Calarcá ha seguido desarrollando tras ser nombrado gestor. No han tomado una decisión sobre esta conversación que tenemos desde diciembre del año pasado. En una reciente reunión se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura. La revisión se hará periódicamente”, agregó, al dar cuenta de cómo ese disidente de las Farc sigue delinquiendo al tiempo que lo llaman gestor de paz.

El jefe de las disidencias de las Farc, Calarcá Córdoba, optó por el silencio como principal estrategia para escapar del escándalo en su contra que estalló cuando Noticias Caracol reveló el explosivo contenido de su computador personal, incautado por la Fuerza Pública en junio de 2024, cuando fue capturado en carreteras de Antioquia, en medio de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

Alexander Díaz Mendoza, conocido por su alias Calarcá Córdoba, guerrillero disidente de las Farc Foto: Esteban Vega La-Rotta

El informe de Noticias Caracol levantó una polvareda enorme y puso al país en alerta. Según el trabajo investigativo dirigido por el periodista Ricardo Calderón y su equipo de la unidad investigativa, la Fiscalía tiene desde hace meses en su poder los archivos secretos del jefe de las disidencias, alias Calarcá.

El contenido de sus dispositivos electrónicos llegó a las autoridades luego de un polémico proceso que se dio en un retén en Anorí, Antioquia, en el que, al final, por instrucciones de la fiscal Luz Adriana Camargo, Calarcá fue liberado. Pero su información, guardada en un centenar de dispositivos electrónicos como computadores, memorias USB y celulares, terminó en el búnker.

Según Noticias Caracol, la información contenida en esos dispositivos tiene que ver con “conversaciones muy llamativas con su antiguo socio, alias Iván Mordisco, hoy blanco de bombardeos de las Fuerzas Militares. En esos diálogos, Mordisco habla de supuestas pruebas que tiene en su poder sobre la financiación de la campaña Petro Presidente. En esos chats, sale a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”.

En mayo de este año, Calarcá Córdoba había hablado desde la clandestinidad con SEMANA. El periodista Francisco Argüello viajó por más de seis horas en vehículo, por trochas, caños y carreteras desoladas, donde solo las Farc tienen dominio. Para esa fecha, el hombre era señalado como responsable del asesinato de seis militares en Guaviare.

En su conversación con SEMANA habló de eso, pero también de Iván Mordisco y de la paz total. Sobre las elecciones dijo: “Como están las cosas, es difícil, pero preferimos que siga Gustavo Petro y no los mismos que han estado gobernando”.

Sobre las denuncias, Petro sugirió que algunos de los chats y audios comprometedores encontrados en los dispositivos podrían haber sido creados o manipulados con inteligencia artificial. El 25 de noviembre de 2025, en medio del escándalo, solicitó pruebas de rigor al ordenador.

“Sobre el tema de lo que acaba de sacar (Noticias) Caracol, de lo cual tengo muchas dudas, hemos decidido que se haga, ojalá, un examen forense, de informática forense a los chats que la Dijín entregó a la Fiscalía de Antioquia —no a la Fiscalía General—. Es la Fiscalía General la entidad que puede hacer eso para que sepamos la verdad”, manifestó.

En el mismo contexto, el presidente explicó que con base en el resultado del análisis forense a los chats tomará decisiones.

“De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque es la verdad la que debe primar. Debo tratar de que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, aseveró. “No somos nosotros los amigos del narcoterrorismo, somos sus denunciantes y sus perseguidores”, enfatizó.