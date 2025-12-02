El Gobierno Petro atenderá este martes un debate de control político en el Congreso por cuenta de las posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado. SEMANA revela el contenido del archivo que será la principal defensa del Ejecutivo para desligarse de alias Calarcá y sus hombres ante el Senado.

Como se recordará, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló información documental y conversaciones que, al parecer, pondrían en evidencia cómo el grupo criminal tendría acceso a altos funcionarios que manejan información de seguridad nacional. La Casa de Nariño, pese a la información, niega las acusaciones y aliados del Pacto Histórico hablan de supuestos montajes.

El Ministerio de Defensa respondió al Legislativo un cuestionario de 23 preguntas sobre el escándalo. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad Nacional de Protección (UNP) también fueron requeridas para pronunciarse sobre el caso, pero hasta la publicación de este artículo no lo han hecho.

La defensa del Gobierno Petro

La cartera de seguridad, liderada por el general (r) Pedro Sánchez, empezó diciendo que se enteró de las supuestas irregularidades gracias al informe periodístico, y que, producto de ello, se le impartieron misiones a las brigadas de Contrainteligencia Militar para que recolecte información que permita adelantar las verificaciones frente a lo expuesto por el medio de comunicación.

El Ministerio aseguró que, con base en los datos aportados por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, actualmente no tiene conocimiento formal sobre el probable “comprometimiento de información estratégica u operacional” con estructuras ilegales. Aunque dejó una claridad: “Existen probabilidades de riesgo y amenaza identificadas, pero dichos escenarios no pueden considerarse nuevos ni mucho menos ajenos a la misma labor de defensa y seguridad nacional que desarrolla la Fuerza Pública, dado que hace parte de las dinámicas de la amenaza a través de las cuales las estructuras criminales trabajan permanentemente en vulnerar los sistemas del sector defensa”.

De igual manera, se cuestionó por las advertencias, noticias o alertas que han dado los servicios de contrainteligencia sobre presuntos vínculos de uniformados con grupos armados desde el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha. Se argumentó que la información está sometida a reserva legal, pero que podría socializarse con los miembros de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso.

Ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Estados Unidos y el general Huertas

Los congresistas también pusieron la lupa sobre el general Juan Manuel Huertas, quien tendría vínculos con las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá, según el informe de Noticias Caracol, pero él ha negado rotundamente los señalamientos. Él fue retirado del Ejército Nacional y reintegrado por orden del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a su despido, el Ministerio de Defensa contó que fue llamado a calificar servicios el 24 de diciembre de 2021: “Se enmarcó en la causal de llamamiento a calificar servicio, que se constituye una modalidad de retiro que puede ser aplicada por la autoridad competente cuando así lo exijan las necesidades del servicio”. Sobre el reintegro, se argumentó que el presidente, el 4 de marzo de 2025, ordenó su vinculación por “necesidades del servicio”.

Finalmente, los senadores preguntaron al Ministerio de Defensa si Estados Unidos suministró información al Gobierno colombiano sobre los presuntos vínculos del general Juan Manuel Huertas con grupos armados. Esta fue la respuesta: “De conformidad con lo indicado por el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, no se registra información suministrada a la inteligencia militar que provenga de los Estados Unidos sobre presuntos vínculos del general Juan Manuel Huertas con grupos armados organizados”.