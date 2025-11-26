Procuraduría alista suspensión del general Juan Miguel Huertas y del directivo Wilmar Mejía, de la DNI, por caso Calarcá

SEMANA conoció que la Procuraduría General de la Nación prepara una decisión trascendental sobre el futuro del general Juan Miguel Huertas, director de comando de personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por los presuntos nexos que tendrían con las disidencias de alias Calarcá.

Los dos altos funcionarios podrían salir en los próximos días de sus cargos luego de que el ente de control confirme la sanción disciplinaria, que podría ser temporal, mientras avanza la investigación que tiene en su despacho el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Esiquio Manuel Sánchez.

La Procuraduría investiga al general Huertas y a Mejía por las presuntas conexiones que habrían tenido con las disidencias de alias Calarcá y hasta la asesoría que les habrían brindado para que crearan una empresa de vigilancia, en caso de que no prosperaran las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Petro.

La sanción se conocería después de que al procurador Sánchez le llegaran pruebas claves sobre este proceso, como las investigaciones administrativas del Ministerio de Defensa en estos hechos y el informe de la Fiscalía frente a los dispositivos que revelaron la relación que existiría entre el gobierno y ese grupo armado ilegal.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Hay que recordar que esos vínculos se conocieron después de que salieran a la luz los archivos secretos que la Fiscalía le incautó a Calarcá en julio de 2024, cuando interceptaron la caravana de la UNP que transportaba a varios cabecillas de esa estructura en Antioquia. Allí fueron soprendidos con computadores y dispositivos que guardaban esa información.

La Fiscalía confirmó que en los archivos secretos de Calarcá también se ha podido identificar a los explosivistas de esa disidencia, pistas sobre el atentado que dejó 12 policías muertos en Amalfi, Antioquia, y hasta pruebas que permitirían localizar al subintendente Luis Hernando Peña, desaparecido tras la toma de Mitú en 1998.

Alexander Díaz, alias Calarcá, y Luz Adriana Camargo. | Foto: SEMANA

La Fiscalía también investiga las conexiones y los alcances que habrían tenido el general Juan Miguel Huertas y el directivo del DNI, Wilmar Mejía, un año después de que salieran a la luz las relaciones que habrían cosechado con ese grupo armado ilegal.