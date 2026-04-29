Lista la fecha para la imputación de cargos en contra de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc

El próximo 5 de mayo, la Fiscalía imputará cargos a alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de una serie de ataques terroristas, incluida la masacre contra campesinos en el departamento del Cauca y que, irónicamente, es negociador en el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.

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Aunque la imputación de cargos corresponde a hechos anteriores, para las autoridades es clara la responsabilidad de las disidencias de las Farc en el ataque criminal y despiadado contra una comunidad de campesinos e indígenas, que fueron asesinados al paso de un bus escalera en vías del municipio de Cajibío, en el Cauca.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó la imputación de cargos contra alias Calarcá por cuatro delitos. La diligencia se tramitará ante el alto comisionado para la paz, con el propósito de lograr su presencia de manera virtual en la audiencia.

La imputación avanza mientras la Fiscalía espera la respuesta del Gobierno para reactivar las órdenes de captura contra este criminal, que se burló abiertamente del proceso de paz y continuó, según las investigaciones, en actividades terroristas y de tráfico de estupefacientes, aprovechando el salvoconducto otorgado por el Gobierno.

“Conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo. Se imputa desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con fines de desaparición y desplazamiento forzado”, dijo la fiscal Camargo.

Calarcá Córdoba y Otty Patiño. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AFP.

De la misma estructura y en condiciones similares, la Fiscalía hizo una imputación de cargos contra otros tres cabecillas que estaban en la selva, en una diligencia que se convirtió en un hito para la justicia: lograr una imputación contra delincuentes que permanecen ocultos en esa zona.

“A la oficina del consejero comisionado se le hizo la solicitud para que, como sucedió con la imputación de los señores del frente 33 de las disidencias de las Farc, con sede en el Catatumbo o cuya localización es esa región, comparecieran”, explicó la jefa del ente acusador.

La imputación será el cinco de mayo Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Los términos para la solicitud de la Fiscalía al Gobierno están en curso, con el fin de tomar una determinación sobre si es posible reactivar las órdenes de captura y avanzar en los operativos de la Fuerza Pública para frenar la escalada criminal de este cabecilla de las disidencias, que se mueve sin problemas a pesar de ser responsable de una serie de masacres.