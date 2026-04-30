En medio de la fuerte polémica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una nueva resolución en la que se eliminó el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido con el alias de Simón Trinidad, de la lista de víctimas del expediente por el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

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En el pronunciamiento elevado este jueves 30 de abril, la Sala de Reconocimiento aseguró que el archivo con los nombres de las víctimas, el cual fue publicado a mediados de esta semana, fue “anexado por una equivocación humana y contenía información preliminar sobre solicitudes que aún están en estudio por parte de la JEP. Por tanto, no tiene efectos jurídicos ni define acreditaciones”.

“Dentro de ese anexo aparecía el nombre de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad. La JEP aclara que su solicitud de acreditación no ha sido resuelta y, precisamente, continúa en evaluación”, señaló la JEP mediante un comunicado.

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