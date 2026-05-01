Simón Trinidad, lejos de Colombia

La JEP confirmó que la acreditación como víctima de alias Simón Trinidad en la investigación por el exterminio de la Unión Patriótica “fue una equivocación humana”. No obstante, el anuncio generó especulaciones, entre ellas el posible regreso del cabecilla de las Farc a Colombia.

Gustavo Petro generó revuelo por mensaje que publicó sobre Simón Trinidad e Iván Márquez: “Fueron víctimas”

SEMANA estableció que así Juvenal Ovidio Ricardo Palmera se hubiera convertido en víctima en la JEP, eso no le garantizaría la opción de regresar al país, algo que él ha buscado por todos los medios. Trinidad está condenado a 60 años de cárcel y ha cumplido 22. Hoy tiene 75 años y le faltan 38 en prisión. Él permanece en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde se encuentran peligrosos criminales de todo el mundo.