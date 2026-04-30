Colombia despliega más de 15 mil uniformados en frontera con Ecuador ante amenazas del narcotráfico: esto dijo MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que, en medio de las presiones que han recibido por parte de las estructuras narcotráficantes en la frontera con Ecuador, han decidido realizar un despliegue militar y policial en Nariño y Putumayo.

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Sánchez precisó que lo que buscan es poder contener este tipo de prácticas ilegales en un trabajo conjunto con las autoridades del Ecuador y así afectar un corredor históricamente golpeado por economías ilegales, tráfico de armas y movilidad de grupos armados.

“Frente a las amenazas del narcotráfico y de estructuras criminales en la zona fronteriza, se ha desplegado una respuesta integral y sostenida para proteger la vida, el territorio y la soberanía nacional”, dijo.

El jefe de la cartera señaló que el dispositivo de seguridad que han desplegado en este territorio contiene capacidades aéreas y fluviales.

“En la frontera con Ecuador, específicamente en Nariño y Putumayo, contamos con más de 15.000 uniformados desplegados en las áreas críticas a lo largo de los 586 km de frontera terrestre. Este dispositivo se apoya en 6 aeronaves, 8 pelotones blindados y 16 unidades marítimas y fluviales, lo que permite asegurar un control integral de la zona fronteriza”, explicó.

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De acuerdo con el ministro de Defensa, tienen claro los objetivos de este control de seguridad en los límites con Ecuador:

1. Garantizar la máxima seguridad en la frontera con Ecuador para neutralizar cualquier amenaza proveniente de los carteles del narcotráfico.

2. Mantener puestos de control permanentes del Ejército y la Policía Nacional para impedir el tráfico de armas, explosivos, contrabando y cualquier capacidad que fortalezca a las estructuras criminales o ponga en riesgo la seguridad de ambas naciones.

Sánchez insistió en que la “cooperación internacional es fundamental para debilitar a los narcoterroristas. Frente al crimen transnacional, la respuesta debe ser conjunta entre las naciones”.

Operaciones militares. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, indicó que están “cerrando los corredores del narcotráfico y del crimen organizado, protegiendo especialmente la vía Panamericana y fortaleciendo puntos críticos como Ipiales”.

Las operaciones de la Fuerza Pública se encuentran en manos de la cúpula tanto de la Policía como del Ejército de Colombia.

“El Comandante General de las Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional lideran directamente la estrategia enfocada en operaciones sostenidas, con el objetivo de desmantelar las estructuras narcocriminales en límites con el hermano país de Ecuador”, precisó el ministro.