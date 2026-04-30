La capital tendrá tiempo estable en la mañana y noche, con posibles lluvias aisladas en la tarde.

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Nubosidad y probabilidad de lluvias ligeras

Bogotá enfrentará una jornada con predominio de condiciones estables, aunque con variaciones en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en sectores puntuales.

Un comportamiento que corresponde con el más reciente pronóstico para Bogotá, emitido en el marco del convenio entre el Ideam-Idiger.

Durante la mañana, el comportamiento del clima estará marcado por tiempo seco y un cielo que oscilará entre parcial y mayormente nublado.

Estas condiciones favorecerán una relativa estabilidad atmosférica en las primeras horas del día, sin presencia significativa de precipitaciones y con una sensación térmica moderada, típica de la altitud de la ciudad.

Hacia la tarde, el pronóstico mantiene la tendencia de tiempo seco, aunque con nubosidad variable que podría incrementar de forma gradual.

En este periodo no se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras, especialmente en zonas del suroccidente de la ciudad, donde la interacción de factores locales puede propiciar precipitaciones aisladas.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 20 °C, lo que refleja un ambiente templado, aunque con posibles descensos puntuales asociados a la nubosidad.

Para la noche, se prevé que regresen condiciones mayormente secas, con un cielo semicubierto en gran parte del área urbana.

Este escenario sugiere estabilidad, sin eventos de lluvia significativos, lo que favorecerá el desarrollo normal de las actividades nocturnas en la ciudad.

Predominio de clima seco en la capital Foto: Getty Images

Recomendaciones para tener en cuenta en el día de hoy

Aunque el pronóstico no anticipa fenómenos extremos, las condiciones variables de nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas hacen recomendable tomar precauciones básicas.

Se sugiere a los ciudadanos portar elementos como chaquetas livianas o paraguas, especialmente en horas de la tarde, cuando podrían presentarse cambios repentinos en el tiempo.

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Asimismo, es importante estar atentos a la evolución del clima en zonas específicas de la ciudad, particularmente en sectores donde históricamente las lluvias, aunque ligeras, pueden generar afectaciones en la movilidad.

En términos generales, Bogotá vivirá una jornada de relativa estabilidad climática, con predominio de tiempo seco y temperaturas moderadas, pero con la presencia de nubosidad.

Lo anterior podría derivar en lluvias puntuales, teniendo en cuenta la naturaleza cambiante del clima en la capital.