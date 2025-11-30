Suscribirse

Política

Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

Funcionarios del Gobierno Petro se reunieron con la fiscal Luz Adriana Camargo luego de que se revelaran pruebas de la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en la Administración.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 12:13 p. m.
Gustavo Petro, alias Calarcá y Luz Adriana Camargo.
Gustavo Petro, alias Calarcá y Luz Adriana Camargo. | Foto: Presidencia/Semana.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que asistió a una reunión con la fiscal Luz Adriana Camargo luego de conocerse las pruebas que advierten de una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, en diferentes entidades del Estado, como las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La cita tuvo lugar el 28 de noviembre e Idárraga entregó detalles del encuentro: “En la tarde de ayer, en reunión con la señora fiscal General de la Nación, conversamos sobre las últimas noticias que involucran a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y un general del Ejército recientemente reincorporado".

Contexto: El silencio de alias Calarcá sobre su presunta infiltración en la DNI y el Ejército

El ministro encargado le compartió a la fiscal un mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que le pidió una valoración forense de todos los dispositivos electrónicos que le fueron incautados a alias Calarcá cuando fue sorprendido a bordo de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, con armamento en mano, por las carreteras de Antioquia, y que son la principal prueba de este escándalo.

“Respetuosamente, solicitamos a la señora fiscal, por indicación del presidente Gustavo Petro, la valoración forense de todos los dispositivos electrónicos de alias Calarcá y las cadenas de custodia de dicho material, para que el país pronto sepa la verdad detrás de esta controversia nacional, que, reitero, en nuestra consideración, es un montaje que busca desprestigiar al Gobierno”, manifestó el alto funcionario.

Luz Adriana Camargo Fiscal General de la Nación
Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La conclusión de la cita fue que el Ejecutivo entregará todas las pruebas sobre la situación para que, en el marco de la investigación, la entidad las valore y, de la manera más pronta posible, confirme, o desvirtúe, el supuesto complot que el Gobierno Petro ve en su contra y establezca la identidad de los posibles involucrados.

SEMANA conoció que el ente de investigación le puso acelerador al proceso que, de momento, se adelantaba en un despacho en la capital de Antioquia. Al parecer, son miles de documentos los que entrará a valorar la Fiscalía, que involucra tanto las infiltraciones estatales por parte de la guerrilla como el detalle de sus finanzas criminales.

Contexto: La molestia de las empresas de vigilancia tras el escándalo del Gobierno con disidencias de Calarcá

En medio de todo el escándalo, la posición del Ejecutivo ha sido la negación y la acusación de un supuesto complot. Varios sectores políticos han clamado para que se avance en las investigaciones con rectitud. Mientras que la Procuraduría, para evitar afectaciones en el curso de los estudios, ordenó la suspensión provisional de los mencionados: Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, y el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así fue la emotiva escena que protagonizó J Balvin junto a Maluma durante su show en Medellín; se viralizó rápidamente en redes

2. Dayro Moreno confesó cuál es su trago favorito: contó la millonada que se ha gastado en alcohol

3. Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas; lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país

4. ¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo fichaje del Manchester United?

5. “Al presidente Petro le han secuestrado”: crecen las tensiones en la izquierda de cara a las elecciones del 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CalarcáLuz-Adriana-CamargoFiscalía

Noticias Destacadas

Gustavo Petro.

“Al presidente Petro le han secuestrado”: crecen las tensiones en la izquierda de cara a las elecciones del 2026

Redacción Semana
.

Álvaro Uribe elogia a Lina Moreno: “Un matrimonio de 46 años y le ha tocado tanta dificultad. Nos acompaña con generosidad infinita”

Redacción Semana
Gustavo Petro, alias Calarcá y Luz Adriana Camargo.

Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.