Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que asistió a una reunión con la fiscal Luz Adriana Camargo luego de conocerse las pruebas que advierten de una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, en diferentes entidades del Estado, como las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La cita tuvo lugar el 28 de noviembre e Idárraga entregó detalles del encuentro: “En la tarde de ayer, en reunión con la señora fiscal General de la Nación, conversamos sobre las últimas noticias que involucran a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y un general del Ejército recientemente reincorporado".

El ministro encargado le compartió a la fiscal un mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que le pidió una valoración forense de todos los dispositivos electrónicos que le fueron incautados a alias Calarcá cuando fue sorprendido a bordo de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, con armamento en mano, por las carreteras de Antioquia, y que son la principal prueba de este escándalo.

“Respetuosamente, solicitamos a la señora fiscal, por indicación del presidente Gustavo Petro, la valoración forense de todos los dispositivos electrónicos de alias Calarcá y las cadenas de custodia de dicho material, para que el país pronto sepa la verdad detrás de esta controversia nacional, que, reitero, en nuestra consideración, es un montaje que busca desprestigiar al Gobierno”, manifestó el alto funcionario.

La conclusión de la cita fue que el Ejecutivo entregará todas las pruebas sobre la situación para que, en el marco de la investigación, la entidad las valore y, de la manera más pronta posible, confirme, o desvirtúe, el supuesto complot que el Gobierno Petro ve en su contra y establezca la identidad de los posibles involucrados.

SEMANA conoció que el ente de investigación le puso acelerador al proceso que, de momento, se adelantaba en un despacho en la capital de Antioquia. Al parecer, son miles de documentos los que entrará a valorar la Fiscalía, que involucra tanto las infiltraciones estatales por parte de la guerrilla como el detalle de sus finanzas criminales.