Confidenciales
Gustavo Petro designa a Andrés Idárraga como ministro de Justicia encargado
Idárraga se desempeña como secretario de la transparencia de la Presidencia.
El presidente Gustavo Petro designó al secretario de la transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, como ministro de Justicia encargado.
El nombramiento se dio a conocer en las últimas horas, luego de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, rechazara el ofrecimiento del jefe de Estado.
El exmagistrado no aceptó el cargo por recomendación de sus médicos, según informó Petro a través de sus redes sociales: “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno, a su pesar y al mío“.
Idárraga ocupará las funciones en el Ministerio hasta que la Casa de Nariño encuentre a uno que pueda asumir las tareas en titularidad. No se descarta que él, o el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, lleguen al cargo.