Gustavo Petro designa a Andrés Idárraga como ministro de Justicia encargado

El presidente Gustavo Petro designó al secretario de la transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, como ministro de Justicia encargado.

El nombramiento se dio a conocer en las últimas horas, luego de que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, rechazara el ofrecimiento del jefe de Estado.

El exmagistrado no aceptó el cargo por recomendación de sus médicos, según informó Petro a través de sus redes sociales: “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno, a su pesar y al mío“.