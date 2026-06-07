Un video que circula ampliamente en redes sociales ha desatado una fuerte controversia tras mostrar a varias personas quemando una camiseta de la Selección Colombia.

Las imágenes, cuya fecha y lugar de grabación no han sido confirmados públicamente, provocaron un intenso debate entre usuarios que interpretan el acto de distintas maneras.

La polémica aumentó luego de que algunas publicaciones en redes vincularan a los protagonistas del video con seguidores del senador Iván Cepeda Castro.

Sin embargo, hasta el momento no existe una verificación independiente que permita confirmar la identidad de las personas que aparecen en las imágenes ni su afiliación política.

Los seguidores de @IvanCepedaCast ya empezaron a quemar la camiseta de la @FCFSeleccionCol.



La política del “amor”… pic.twitter.com/dk0HjGuijb — Andrés Forero CD (@AForeroM) June 7, 2026

Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una forma de protesta y expresión política, otros califican la acción como una provocación contra uno de los símbolos deportivos más representativos del país.

La grabación se difundió rápidamente en redes sociales y dio paso a un intenso intercambio de opiniones entre quienes vieron el acto como una protesta y quienes lo consideraron una provocación.

La camiseta de la Selección Colombia ha sido históricamente un símbolo de unidad para millones de aficionados.

Por ello, las imágenes no pasaron desapercibidas y generaron reacciones de rechazo, apoyo e indignación, dependiendo de la interpretación que cada usuario hizo del video.

Aunque el contenido sigue circulando y acumulando reproducciones, aún no se conocen detalles oficiales que permitan establecer el contexto exacto en el que fue grabado.

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Por ahora, el episodio continúa alimentando el debate sobre los límites de la protesta, el significado de los símbolos nacionales y el papel de las redes sociales en la amplificación de este tipo de controversias.

Mientras continúan las reacciones al video, la polémica vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha marcado el debate de los últimos días: ¿debe la camiseta de la Selección Colombia permanecer al margen de la confrontación política?