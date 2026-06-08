Salida en falso: el presidente Petro es señalado por declarar ganador al candidato progresista de Perú cuando el escrutinio aún no había concluido

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia en el escenario internacional tras pronunciarse sobre las elecciones presidenciales de Perú y felicitar al candidato de izquierda Roberto Sánchez, aun cuando el proceso de escrutinio no ha concluido y la diferencia entre los aspirantes sigue siendo estrecha.

Elección presidencial en Perú cierra con resultado incierto por empate técnico: reportes oficiales dan leve ventaja a Keiko Fujimori

La candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú el 7 de junio de 2026. (Photo by ERNESTO BENAVIDES and Connie FRANCE / AFP) Foto: AFP

A través de un mensaje público, el jefe de Estado aseguró que las fuerzas progresistas habían obtenido una victoria en el vecino país y sostuvo que el resultado representaba una derrota para el sector político vinculado al fujimorismo.

Además, aprovechó para plantear la reactivación de las relaciones bilaterales entre Colombia y Perú, así como la posibilidad de impulsar una mayor integración regional entre distintos bloques sudamericanos.

🔴 EN VIVO | Elecciones presidenciales en Perú: Voto exterior se convierte en un factor clave para Keiko Fujimori en la segunda vuelta

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, pronuncia un discurso con una pancarta del expresidente Pedro Castillo de fondo. Foto: AP

Sin embargo, las declaraciones del mandatario colombiano coincidieron con uno de los momentos más sensibles del conteo electoral. Para entonces, las autoridades peruanas todavía no habían terminado de consolidar los resultados y la diferencia entre los dos candidatos permanecía dentro de un margen muy reducido.

La reacción de Petro generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos colombianos. Uno de los primeros en pronunciarse fue el representante y senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático, quien señaló que el proceso electoral peruano seguía abierto y recordó que aún faltaban votos por contabilizar, incluidos sufragios emitidos en el exterior.

Abelardo de la Espriella respaldó la candidatura de Keiko Fujimori en Perú: “Ha sido una luchadora de la democracia”

Las críticas no se limitaron al Centro Democrático. Desde otros sectores se advirtió que cualquier intervención de líderes extranjeros en medio de una elección tan ajustada podría incrementar la tensión política y la incertidumbre entre los ciudadanos peruanos.

En la misma línea se manifestó el senador Carlos Meisel, quien criticó que el mandatario colombiano emitiera un pronunciamiento definitivo sobre una contienda que continuaba siendo incierta.

El congresista también comparó la situación con las posiciones asumidas por Petro frente a procesos electorales en Colombia, argumentando que en ocasiones anteriores había pedido prudencia mientras avanzaban los escrutinios.

Los cuestionamientos también surgieron por la aparente contradicción entre la postura del presidente colombiano frente a comentarios realizados por dirigentes internacionales sobre la política colombiana y su decisión de pronunciarse anticipadamente sobre una elección que aún no tenía resultados definitivos.

Los candidatos a la presidencia de Perú Keiko Fujimori y Roberto Sánchez después de conocer los resultados de este domingo, 7 de junio. Foto: AP

Mientras tanto, las autoridades electorales peruanas continúan avanzando en el conteo de votos para determinar oficialmente quién ocupará la Presidencia de ese país.