Este domingo, 7 de junio, Perú vive una nueva jornada de elecciones presidenciales que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hay 27.325.432 peruanos habilitados para votar y elegir al noveno presidente en 10 años.

La primera vuelta electoral se llevó a cabo el pasado 12 de abril y cinco semanas después se conocieron los resultados. Fujimori, apoyada por el partido derechista Fuerza Popular, fue la ganadora con el 17,19 % de los votos.

Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú y considerado el sucesor de Pedro Castillo, quedó en el segundo puesto con el 12,03 % del electorado.

En las pasadas elecciones hubo acusaciones de fraude y problemas técnicos con las mesas de votación. Diversos políticos, de ambos bandos, denunciaron la llegada tardía del material electoral y los retrasos para iniciar los comicios.

En esta ocasión hay alrededor de 55.000 observadores para vigilar las votaciones. De ellos, más de 28.000 corresponden al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros 600 hacen parte de una delegación especial que incluye a funcionarios de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Derecha o izquierda? Así están las encuestas en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Así avanza la jornada de elecciones en Perú:

08:50 a.m.: Roberto Sánchez participa en un desayuno electoral

Como es la tradición, Roberto Sánchez asistió a un desayuno electoral con su familia en el Pasaje Bustamante de la localidad de Huaral.

Roberto Sánchez y su familia disfrutaron de un desayuno tradicional en Huaral. Foto: América Noticias

08:20 a.m.: Keiko Fujimori sale de su casa

La candidata presidencial fue abordada cuando salía de su residencial rumbo a un desayuno. Fujimori hizo un llamado a los peruanos a votar este domingo y aseguro que “en los próximos minutos terminarán de instalar todas las mesas”.

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Keiko Fujimori: Es bien importante que todos vayamos a votar y también a todos los personeros de ambos partidos que también acudan a salvaguardar la voluntad popular



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08:00 a.m.: termina la jornada electoral en Oceanía y Asia

La Cancillería de Perú informó que las 112 mesas de votación ubicadas en Asia y Oceanía culminaron la jornada de elecciones.

07:51 a. m.: JNE anuncia la llegada del material electoral a todo el país

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que el material electoral ya se encuentra disponible en todas las mesas de votación del país.

Las mesas fueron habilitadas desde las 7:00 a.m. Foto: JNE

07:36 a. m.: denuncian retrasos en la instalación de mesas

Un representante de la Fiscalía denunció en América TV que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, no han instalado las mesas de votación. Apenas habría 15 listas de un total de 100 por problemas con miembros de las mesas.

07:31 a. m.: Roberto Sánchez y su familia acuden a una eucaristía

El candidato de Juntos por el Perú se acercó a una misa realizada en Huaral, su localidad natal, ubicada a 90 kilómetros de Lima. Desde allí, le pidió a los ciudadanos que ejerzan “un voto democrático de amor a la patria”.

07:00 a. m.: abren los puestos de votación

La jornada electoral inició a las 07:00 a. m. y se extenderá hasta las 05:00 p. m. En Perú el sufragio es obligatorio y las multas por no votar ascienden a 32 dólares. Los miembros de mesas de votación que no asistan deberán pagar alrededor de 80 dólares de comparendo.