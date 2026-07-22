Hijo de Nicolás Maduro reacciona a juicio contra su padre y hace una exigencia a EE. UU.

El juicio en Estados Unidos contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció un tribunal federal en Nueva York el miércoles, casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas.

Abogado destapa un detalle clave que podría cambiar el futuro del juicio de Nicolás Maduro en EE. UU.

El exmandatario, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están recluidos en una cárcel de Brooklyn desde enero, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

Al respecto, el hijo del exdictador venezolano, Nicolás Maduro Guerra, emitió una serie de mensajes en sus redes sociales rechazando el juicio contra su padre.

“Hoy la Plaza Caracas se convirtió en el escenario de una masiva concentración en respaldo irrestricto a nuestro Presidente Nicolás Maduro y a la Primera Combatiente Cilia Flores”, dijo Maduro Guerra.

“Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del Presidente Nicolás Maduro y la Primera Combatiente! La paz de la Patria no se negocia, se defiende en la calle", dijo el hijo del exdictador venezolano.

Delgado, canoso y con gafas: así se vio a Nicolás Maduro en su nueva audiencia ante la justicia de EE. UU.

“Mi familia y yo tenemos la fe que a través de la diplomacia bolivariana, vamos a tener de vuelta a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ese es el camino, en el nombre de Dios, sé que es así, a nosotros nos toca seguir cumpliendo nuestro papel”, aseveró el diputado.

Nicolás Maduro compareció ante una corte en EE.UU. Foto: AP / Adobe Stock

Comandos estadounidenses sacaron a Maduro y a Flores de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.

El miércoles, durante una audiencia procesal de unos 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del año próximo, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.

Vestido con un uniforme beige de detenido, con el cabello corto y encanecido y unas gafas de montura ancha, Maduro no habló más allá de saludar a la corte al entrar. Flores, con el mismo atuendo y el cabello rubio recogido, se sentó a pocos metros de él.

En este dibujo de la sala del tribunal, el abogado Barry Pollack, el expresidente venezolano Nicolás Maduro, los abogados Anna Estevao y Mark Donnelly, y la esposa de Maduro, Cilia Flores, permanecen de pie durante una audiencia preliminar en Nueva York. Foto: AP

El juez Hellerstein también fijó el miércoles una audiencia para el 17 de noviembre dedicada a las mociones de la defensa, incluido un recurso que impugna la legalidad de la captura de Maduro y Flores.