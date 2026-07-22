Publican un escalofriante audio del agente del ICE que mató a colombiano en EE. UU.: “Deberían cortarles la garganta”

En las últimas horas, salieron a la luz unos audios de David Brouillette, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que mató a un inmigrante colombiano, en los que amenaza con matar a su esposa.

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La grabación se suma a un historial de violencia que da cuenta de las acciones del agente del ICE que disparó contra Joan Sebastián Duran en un operativo en Maine, Estados Unidos, la semana pasada.

El vídeo que ha salido a la luz, que supuestamente fue grabado el 28 de noviembre de 2025, muestra presuntamente a Brouillette gritándole a su esposa, insultando a otras mujeres de su familia y amenazando con degollarla, según pudo conocer el diario The Mirror.

🚨DISTURBING AUDIO: Listen to the ICE agent who threatened to slit his ex-wife's throat.



DHS gave this psycho a badge and a gun and unleashed him on American streets. They failed to vet him.



An innocent father is dead because of the Trump administration's incompetence. https://t.co/W0Oi5tS1Lz pic.twitter.com/VbPmTwlnb3 — Homeland Dems (@HomelandDems) July 21, 2026

“Todas las mujeres no son más que unas asquerosas y gordas [insulto]”, le dijo el agente del ICE a su exesposa. “Deberían cortarles la garganta a todas. Sí, deberían”.

El material difundido recientemente muestra una entrevista con Ashley Brouillette, exesposa del agente federal, quien relata una prolongada trayectoria marcada por episodios de violencia y actitudes racistas.

Según relató Ashley Brouillette, descubrió que su exmarido era el agente implicado en la muerte de Joan Duran Guerrero, ocurrida en Maine, después de que él mismo le pidiera que hablara en su favor e intentara mediar por su situación.

“Me pidió que, básicamente, hablara bien de él, que no hablara mal. Y si no podía evitar hablar mal de él, que simplemente no hablara con nadie”, declaró a NPR la expareja del agente migratorio.

"Even being divorced from him, I've dealt with harassing phone calls, threats of him wanting to kill me."



Ashley Brouillette has identified her ex-husband David Brouillette as the ICE agent who killed 26-year-old Colombian immigrant Joan Sebastian Guerrero earlier this week. In… pic.twitter.com/6FX1ZJkPnX — BreakThrough News (@BTnewsroom) July 17, 2026

“Le dije que no iba a mentir por él. Me pidió que no hablara del maltrato en nuestro matrimonio. Y le repetí que no iba a mentir por él”, aseveró.

Ashley Brouillette dijo que conocía a David desde que eran preadolescentes. Estuvieron casados ​​de 2007 a 2009, periodo durante el cual, según ella, él ya mostraba signos de violencia, de acuerdo con The Mirror.

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El tiroteo ocurrió en Biddeford, una localidad de 22.000 habitantes, en el estado de Maine, en el noreste del país.

La víctima, Joan Sebastián Guerrero, trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años.

El agente de ICE involucrado en el hecho y el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero. Foto: API

El incidente ocurrió una semana después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.