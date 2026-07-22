El nuevo Gobierno colombiano, en cabeza del presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció desde Washington el inicio de las conversaciones para estructurar el Plan Patriota 2.0, una estrategia de cooperación militar que busca actualizar y elevar el vínculo bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa.

El ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Mora, fue el encargado de revelar los detalles de este por medio de una publicación vía X la mañana del martes 21 de julio de 2026, tras una serie de reuniones con altos funcionarios estadounidenses responsables de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcotráfico, la ciberseguridad y las operaciones especiales.

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La delegación colombiana sostuvo encuentros con el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, con quien se definieron los primeros lineamientos del nuevo plan. Por su parte, Mora explicó que el objetivo es “recuperar capacidades, derrotar las amenazas narcoterroristas, fortalecer la autoridad legítima del Estado y contribuir a la estabilidad regional”.

Asimismo, el general (r) y jefe entrante de la cartera de Defensa aseguró que la agenda marca “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta en defensa y seguridad con los Estados Unidos”.

Sigue la cooperación entre el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y el de Donald Trump. Foto: SEMANA / AP

El programa contempla campañas militares y policiales en áreas priorizadas, con el fin de estabilizar la seguridad y fortalecer el control estatal. Colombia y Estados Unidos coinciden en la urgencia de reforzar acciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Uno de los componentes estratégicos del plan apunta a la recuperación de capacidades militares consideradas deterioradas en los últimos años.

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Entre las prioridades figuran el fortalecimiento de la flota de helicópteros, el desarrollo de sistemas de protección contra drones, la ampliación de la asistencia técnica con asesores en inteligencia y planeamiento, el refuerzo de capacidades de ciberdefensa y la creación de un nuevo programa de entrenamiento conjunto.

Dentro del plan también destaca la propuesta de establecer en Colombia un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales. Este lugar permitirá la formación de fuerzas de seguridad de toda la región, poniendo énfasis en la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación internacional.

El general (r) Jorge Mora será el ministro de Defensa del Gobierno De La Espriella, que asumirá el 7 de agosto. Foto: Paula López

Según el documento de trabajo, el plan incluye acciones en inteligencia, vigilancia, reconocimiento, protección de infraestructura crítica, interdicción aérea, marítima y fluvial, logística, comunicaciones interoperables, investigación criminal transnacional y transferencia de conocimiento y tecnología.

Desde Washington, la respuesta fue positiva. “Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de EE. UU. Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo De La Espriella, planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0”, afirmó Humire en una publicación a través de X el mismo martes.

El funcionario estadounidense agregó: “Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al designado ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada”.

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El proyecto también prevé aumentar la coordinación en inteligencia y operaciones especiales, además de proteger la infraestructura crítica del país y mejorar las capacidades de investigación criminal transnacional.

La apuesta del nuevo Gobierno apunta, según el general (r) Jorge Eduardo Mora López, a una “alianza estratégica renovada” que permita responder de manera efectiva a los desafíos de seguridad contemporáneos y garantizar la estabilidad interna y regional.