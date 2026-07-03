Gustavo Petro reveló por qué aceptó el triunfo de Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia

Este viernes 3 de julio, el presidente saliente de la República, Gustavo Petro, expuso los motivos que lo llevaron a reconocer la victoria en las urnas de Abelardo De La Espriella, quien fue elegido como nuevo mandatario de Colombia el pasado 21 de junio tras derrotar a Iván Cepeda.

De acuerdo con el jefe de Estado, aceptó el resultado para evitar que se presentaran hechos de violencia en el país. Además, se refirió al papel que deberá asumir la sociedad frente al nuevo Gobierno que llegará a la Casa de Nariño.

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“No llevaremos a mi pueblo a la violencia y la masacre de los genocidas. Apenas ataquen las reformas sociales y al pueblo que votó por nosotros, invitaremos también al pueblo que votó por Abelardo a salir a los campos y a las ciudades, unidos, para reclamar los derechos de la gente. Hoy la consigna general para Colombia es defender los derechos sociales del pueblo”, recalcó Petro.

Ese mensaje de Petro se da en medio de la primera sesión del comité de empalme que se desarrolló en la Casa de Nariño, entre su administración y la entrante de De La Espriella.

Sobre ese proceso, el cual empezó con un fuerte intercambio de mensajes, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresó en su cuenta personal de X: “Hoy, en la primera reunión de las comisiones de empalme, sostuvimos una conversación respetuosa, pero firme. Trasladamos al Gobierno ocho alertas que preocupan a los colombianos y que hemos identificado después de meses de trabajo técnico: situación fiscal, Paz Total, salud, energía, gestión del riesgo, ICBF, tierras y litigios de la ANI”.

“Son temas que pueden comprometer el futuro del país y que exigen respuestas claras, información completa y absoluta transparencia. Porque Colombia merece conocer la verdad y cuál es el estado real del Gobierno que está recibiendo nuestro presidente electo @ABDELAESPRIELLA”, recalcó la mano derecha de De La Espriella.

Posteriormente, el coordinador del empalme del Gobierno Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila, lanzó agudos cuestionamientos por lo que se ha dicho en ese trámite.

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“Lo que observamos en primer lugar es que la fuente de información no pueden ser los medios de comunicación; la fuente debe ser oficial. En segundo lugar, apreciamos en los temas que mencionó que el nivel de información que ha acumulado su equipo de trabajo es bastante deficiente; creemos que el trabajo que han realizado en meses pasados no es un buen trabajo, es altamente parcial, por un lado, y, por otro lado, que no cuenta con la actualización de la información institucional”, puntualizó el alto funcionario de la administración de Petro.