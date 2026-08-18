“Unos segundos pueden salvar vidas”: la senadora María Lucía Villalba propone crear sistema nacional de alertas sísmicas en Colombia

La senadora del Nuevo Liberalismo María Lucía Villalba radicó un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST), una iniciativa que busca que los colombianos puedan recibir alertas con varios segundos de anticipación ante la ocurrencia de un sismo y contar así con un margen de tiempo para reaccionar y ponerse a salvo.

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La propuesta fue presentada después del terremoto de 7,4 grados registrado el pasado 10 de agosto, que afectó a varias regiones del país.

Según la congresista, el Estado debe fortalecer su capacidad de preparación y respuesta ante este tipo de emergencias, teniendo en cuenta que Colombia está expuesta a una importante actividad sísmica.

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La iniciativa busca crear un sistema nacional que envíe alertas gratuitas segundos antes de un sismo a celulares, radio y televisión. Foto: Congreso de la República

Uno de los principales objetivos del proyecto es que las alertas lleguen a la mayor cantidad posible de ciudadanos, sin importar el teléfono celular que utilicen, el operador móvil al que estén vinculados o el plan de datos que tengan contratado. La iniciativa plantea aprovechar los celulares, pero también medios tradicionales como la radio y la televisión.

El sistema propuesto integraría la información científica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) con las redes públicas y privadas de telecomunicaciones y los medios radiales y televisivos.

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La iniciativa busca crear un sistema nacional que envíe alertas gratuitas segundos antes de un sismo a celulares, radio y televisión. Foto: Congreso de la República

El SGC sería la entidad encargada de determinar cuándo debe activarse una alerta, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) asumiría la coordinación de la gobernanza del sistema, la pedagogía y la respuesta comunitaria.

El proyecto también establece que todos los operadores móviles y de telecomunicaciones que presten servicios en Colombia deberán integrar sus redes al SNAST.

La tecnología que utilice cada operador podrá ser definida por ellos, siempre que permita transmitir los mensajes de manera simultánea a millones de dispositivos en cuestión de segundos y sin generar congestión en las redes. Las alertas serían gratuitas tanto para los usuarios como para el Estado.

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La iniciativa incluye además a los operadores de radio y televisión. En caso de una emergencia, la señal generada por el SGC podría activar automáticamente avisos visuales o sonoros con información y recomendaciones de protección. Estos mensajes tendrían prioridad sobre la programación y la pauta comercial.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Reglamento Técnico Unificado del SNAST. El proyecto plantea que el Gobierno Nacional tenga un plazo máximo de seis meses para expedirlo.

Allí deberán quedar establecidos los estándares de interconexión entre el SGC y las redes móviles, los protocolos para la interrupción automática de las señales de radio y televisión, los umbrales técnicos para activar las alertas, además de los cronogramas de adecuación tecnológica, pruebas piloto y simulacros nacionales.