La inspiradora historia tras el inglés fluido de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, en visita de Shakira y Howard G. Buffett: “Hablo cuatro idiomas más”

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco de la emergencia en Colombia por cuenta del terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto pasado.

Córdoba ha sido ampliamente elogiada por la opinión pública porque, a pesar de que el Chocó ha sido un territorio tradicionalmente olvidado por el Estado, ella ha tomado decisiones de liderazgo en la región, con todo y que fue el epicentro, y el departamento ya mira cómo levantarse.

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Además, se ha llevado todos los aplausos porque, durante la visita a Chocó de la cantante Shakira y el empresario y filántropo estadounidense Howard G. Buffett (presidente de la Fundación Howard G. Buffett) y representantes de su propia organización, la Fundación Pies Descalzos, la gobernadora no tuvo ningún reparo en hablar inglés fluido con la visita.

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Detrás de su aprendizaje hay una historia de inspiración que ella le adjudica a su padre y que le llevó a ser políglota, a dominar varios idiomas.

Vea la entrevista completa con Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó:

“Bueno, yo en realidad no hablo solo inglés. Yo hablo cuatro idiomas más: italiano, inglés, francés y portugués (además de su español natural). Y les quiero contar por qué. La razón es mi papá. Yo perdí a mi padre a la edad de 13 años. Era parlamentario; acababa de ser elegido. Dolorosamente, la avioneta se accidentó y lo perdí en esa edad. Esa es una edad muy difícil porque uno ya está muy consciente. Y se me quedaron cosas de mi papá, que me decía permanentemente, y se me quedaron muy en la mente, muy en el corazón y muy en mi manera de honrarlo mientras crecía. Era un poco cumplir con las enseñanzas que él me dio. Mi papá me decía que todas las herramientas que yo pudiera conseguir en el mundo a través de la educación las usara, las adquiriera porque las iba a necesitar. Me acuerdo que me lo dijo y me pidió que entrara a un curso de inglés complementario cuando yo estaba en la escuela”, aseguró, inicialmente.

“Yo salí de la educación pública, orgullosamente. Mi escuela y mi colegio son de educación pública, además. Con monjitas, con las monjas de La Presentación. Mi papá hacía un esfuerzo para que yo aprendiera otras herramientas. ‘Mira, aprende inglés, hija, lo vas a necesitar’. Así que cuando yo fui a la universidad, yo estudié en el Externado; el Externado en los dos primeros años le dice a uno que estudie un idioma. Claro, yo venía con algunas falencias y me di cuenta de que iba a entrar en el nivel uno de inglés, mientras que los compañeros que ya habían podido aprender inglés durante el colegio iban a entrar al nivel uno de francés o, bueno, del que eligieran. Así que yo me esforcé mucho por aprender inglés en esos dos primeros años en Bogotá. Yo estudié en Bogotá inglés”, agregó.

“Luego pasé a estudiar italiano en el Instituto de Cultura Italiana, luego pasé a estudiar francés en la Alianza Francesa y luego estudié portugués en el INCAP. Es decir, toda la educación la viví desde el país y aprendí los idiomas y luego, cuando terminé la universidad, terminé el pregrado, me presenté a una convocatoria en la Universidad de Georgetown y tuve una beca de Latin American Board para ir a estudiar a Washington D. C. Eso que yo tuve la oportunidad de perfeccionar el idioma en Georgetown University. Esa es la razón, digamos, de la historia un poco personal que está detrás del interés en aprender los idiomas, pero que veo hoy y lo estoy reflexionando justo en este momento, de que mi papá tenía toda la razón, de que la herramienta que me inculcó aprender algún día la iba a necesitar y probablemente la necesité ayer para que un hombre como Mr. Buffett pudiera entender el mensaje de la dimensión de la afectación, de que el sistema escolar esté destruido en el departamento del Chocó y lo que significa para nuestros niños y niñas y para que ellos también puedan ser políglotas mañana, gobernadores mañana, profesionales mañana”, aseguró la gobernadora del Chocó.

Finalmente, dijo la gobernadora sobre su formación: aunque su vocación es pública, agradece el aporte del sector privado. “Todo lo que hemos recibido hasta ahora viene, ha venido del apoyo y la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas que han donado de manera particular, pero de manera muy decidida del sector privado nacional. Y creo que más adelante podemos ponernos en contacto con universidades y con cooperantes que están en el sector educación, como lo está Mr. Buffett, como lo está Shakira misma a través de Pies Descalzos, para fortalecer el bilingüismo en un departamento que, además, es turístico, que además tiene las condiciones que tiene”, acentuó.

Durante la visita, Shakira anunció más de un millón de dólares recaudados para atender la emergencia y la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó y la construcción de diez nuevas escuelas junto a la Fundación Howard Buffett y Pies Descalzos.

Shakira visitó el Chocó para acompañar a las comunidades afectadas por la reciente catástrofe y anunciar las primeras acciones de apoyo y reconstrucción que impulsará junto a la Fundación Pies Descalzos y aliados nacionales e internacionales.

Shakira y Howard Buffett Foto: Cortesía equipo Shakira / A.P.I

El Chocó ha sido durante 22 años una de las regiones en las que la Fundación Pies Descalzos ha trabajado junto a las comunidades, acompañando a miles de niños y sus familias a través de la educación. La magnitud de la emergencia ha tenido un impacto especialmente grave sobre la infraestructura educativa del departamento. Cerca de 200 escuelas resultaron afectadas, 40 completamente colapsadas, dejando a miles de niños sin un lugar donde estudiar y a numerosas familias enfrentando la pérdida de sus hogares y, en los casos más dolorosos, de sus seres queridos.

“A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes: solo mi corazón y la promesa de que su dolor no será olvidado”, dijo Shakira.

Como parte de la respuesta a la emergencia, Shakira anunció que Global Citizen ha comprometido 500.000 dólares para la reconstrucción de las escuelas afectadas y que Live Nation ha donado otros 500.000 dólares, alcanzando así un total inicial de 1 millón de dólares. A este esfuerzo se ha sumado CAF con 250.000 dólares adicionales, con el objetivo de contribuir a que los niños afectados puedan regresar a las aulas lo antes posible.

“Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido 1.250.000 dólares para comenzar este proceso de reconstrucción”, aseveró.

Durante su visita, Shakira anunció que dedicará personalmente sus esfuerzos a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Quibdó, una de las instituciones educativas afectadas por la emergencia y la única universidad de la ciudad en la que muchos de los graduados de Pies Descalzos continúan su educación superior.

A este esfuerzo se suma la Fundación Howard Buffett, que trabajará junto a Pies Descalzos en la construcción de diez nuevas escuelas en el Chocó, como parte de una respuesta de más largo plazo destinada a recuperar la infraestructura educativa.

La artista hizo también un llamado a la comunidad internacional, al sector privado y a quienes puedan contribuir a mantener la ayuda durante las distintas etapas de la recuperación, recordando que la reconstrucción no terminará cuando desaparezca la emergencia de los titulares.

“Esto es solamente el punto de partida. Será una batalla larga y continuaremos semana a semana. Mes a mes levantando nuevas donaciones y sumando organizaciones que entiendan la importancia y la urgencia de cuidar y proteger a la infancia”, sostuvo.

“El compromiso es definitivo: no vamos a parar hasta que cada niño del Chocó y de Colombia pueda volver a las aulas, a sus amigos, a sus vidas”.