Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, habló del ‘Riesgo Ranger’ y reveló lo que le dijo la primera dama Ana Lucía Pineda

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló en SEMANA acerca de lo que está siendo la atención en el departamento tras lo que fue el terremoto el pasado mes de agosto.

Entre otras cosas, la mandataria se refirió a Riesgo Ranger, un vehículo todo terreno que le entregaron a su administración para que se puedan movilizar de una manera más fácil. Córdoba contó la historia detrás de esto y lo que le dijo la primera Ana Lucía Pineda.

Según comentó, se trata de un vehículo 4x4 de carga, pero que tiene las dimensiones de uno tipo buggy y que es idóneo para la atención de emergencia y de situaciones de riesgo. “Se comunicó conmigo la primera dama para decirme que Polaris, la empresa que los fabrica y comercializa, le estaba poniendo a disposición uno”, relató.

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“Me dijo que si lo necesitábamos y le respondí que sí porque Quibdó tiene calles muy estrechas en algunos sectores, y llevar la atención rápidamente en el contexto barrial pues va a ser muy útil con el Riesgo Ranger”, añadió.

La gobernadora indicó que al otro día de la conversación con Ana Lucía Pineda, el gerente de Polaris fue el encargado de ir hasta Chocó y entregárselo. “Se quedó hasta con nosotros y lo manejó”, contó.

Asimismo, explicó que más allá de lo que se conoció en las redes sociales, ella nunca manejó el vehículo, sino que se subió para mostrarlo. Además, también señaló que el gerente les dio la capacitación de cómo se conduce.

De igual manera, dejó en claro que el vehículo ha sido de mucha utilidad en medio de la atención por cuenta de la emergencia por el terremoto. “Yo sé que se ha tomado como algo jocoso y el chiste que yo le hago al alcalde”, comentó.

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“Pero esto hace parte de algo que no es menor y son las capacidades reales de respuesta de las entidades territoriales frente a emergencia, especialmente en territorios que regularmente están en estas situaciones”, agregó.

Nubia Córdoba puso su ejemplo: explicó que desde que llegó a la Gobernación todos los años ha tenido que enfrentar emergencias de distintos tipos. Por lo mismo, destacó la necesidad de tener capacidades reales ante cualquier hecho que se pudiera presentar.

“Todo esto es lo que garantiza la logística real de la respuesta y eso no es algo menor”, complementó.

Por último, insistió en la importancia de seguir a toda marcha atendiendo la emergencia por el terremoto y ayudando hasta el último momento a los damnificados.