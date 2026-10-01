Daniel Briceño defiende decreto sobre regulación de la protesta y le envía mensaje a la izquierda política

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó el proyecto de decreto que busca regular la protesta en el país.

Este es el proyecto de decreto del Gobierno de Abelardo De La Espriella que actualiza la actuación estatal en manifestaciones públicas

“El Ministerio del Interior subió para comentarios al público un proyecto de modificación del Decreto 3 sobre protesta social. El proyecto es respetuoso de la protesta social y ha cumplido con todo el proceso de consulta que exige la norma; ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”, dijo el jefe de la cartera del Interior.

En el Debate de SEMANA, Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, y el congresista Daniel Briceño se refirieron a ese borrador de decreto.

El representante a la Cámara defendió dicho borrador de decreto del Gobierno nacional y le envió un mensaje a la izquierda.

“Es importante decir que en la etapa del diálogo del decreto no dice nada sobre los bloqueos de vías, ni que la gente tenga que marchar por el andén. Aquí precisamente lo que se está haciendo es reconocer una realidad y es que, sí tiene razón el doctor Carrillo, la mayoría de las protestas son protestas pacíficas. Sin embargo, también hay una realidad en Colombia que se niega, porque la teoría de conspiración de la infiltración de las marchas y entonces es que hacemos una pacífica y la derecha nos infiltra las marchas y entonces se le acaban”, dijo Briceño.

Y luego procedió a enviarle el mensaje a la izquierda: “Esa es una teoría absolutamente falsa, porque si no, el señor Alias 19, miembro de la primera línea, defendida por el Pacto Histórico y por el señor Gustavo Bolívar a muerte, y que hoy tiene varios condenados, pero sobre todo, que tiene audios e investigaciones muy claras de vínculos de miembros de la primera línea con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y demás, pues no dañen precisamente esas marchas pacíficas, que es lo que ha venido pasando”.

Duro cruce en vivo entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Usted es una farsa”

Por su parte, Carrillo dijo enfáticamente que, supuestamente, algunos artículos de ese proyecto borrador son “peligrosos”.

“Y esto, en mi opinión, es una prueba bastante clara de que el fascismo le tiene mucho miedo a la protesta legítima en la calle. En la calle, cuando la gente sale a la calle a ejercer su derecho constitucional, pues ahí no les sirven los votos, porque lo que ha inflado la percepción de superioridad política de la derecha en Colombia ha sido un ejército de votos, como es el caso, por ejemplo, del representante Daniel Briceño”, manifestó Carrillo en El Debate de SEMANA.