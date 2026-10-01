Duro cruce en vivo entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Usted es una farsa”

El representante Daniel Briceño y Carlos Carrillo, exfuncionario del gobierno Petro, tuvieron un duro cruce en medio de El Debate de SEMANA después de que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) acusara al representante de tener bots en redes sociales.

“El señor Briceño puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. (...) Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, señaló Carrillo.

Incluso, sostuvo que tiene identificados cuáles son estos supuestos perfiles falsos que ayudan al congresista del Centro Democrático. “Usted es una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos”, comentó.

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD. Foto: Guillermo Torres Reina

Briceño, con calma y muy a su estilo, apuntó: “Yo solo tengo una resolución del CNE que dice que mis votos son reales, eso es lo único que puedo decir acá”.

Daniel Briceño se pronunció luego de que congresista del Pacto Histórico le jalara la chaqueta en el Congreso: “Estalló la ira”

“Segundo, también es real que yo nunca me he aliado con algún Name para nombrarlo secretario general y que después hiciera campaña desde la UNGRD”, agregó.

Esto no le gustó para nada a Carrillo, quien de inmediato lo señaló de seguir el mismo cuento de Daniel Quintero, con quien también ha tenido grandes diferencias, pese a que son del mismo movimiento.

“No salga con esas bobadas porque es que aquí estamos hablando de cosas concretas. ¿El señor Leonidas Name tiene algún proceso? ¿Tiene alguna acusación de un delito? Usted es un chismoso creador de rumores, los cuales después amplifica un ejército de bots”, manifestó.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

Por su parte, el representante a la Cámara negó por completo que sea cierta la acusación sobre los perfiles falsos en redes sociales. “Carlos, no es una farsa, ahí están los votos. Envíeme el listado de los arrobas, pero lo único que yo puedo hablar es sobre realidades”, dijo.

“Oscura señora”: Carlos Carrillo habla de los errores políticos de Petro y lanza dardos a una senadora liberal que hoy respalda a De La Espriella

“Dicen que yo pago bots, tienen que probarlo, pero hay una sola realidad: los bots no votan, eso tienen que aceptarlo, aunque yo sé que les duele”, añadió.

Al tiempo, el exdirector de la UNGRD afirmó que esas cuentas engañan a los colombianos y, con esto, los inducen a votar, aunque no presentó prueba alguna de las acusaciones que lanzó.

“De ese engaño es que salen sus votos, por eso es muy grave que usted no sea capaz de negar que los bots le incrementan las métricas, porque le puedo dar el listado de quienes amplifican su contenido mañana, tarde y noche”, expresó.

La discusión continuó por varios minutos y las acusaciones llegaron de un lado y del otro.