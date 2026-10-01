Duro cruce en vivo entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño: “Usted es una farsa”

El representante Daniel Briceño y Carlos Carrillo, exfuncionario del gobierno Petro, tuvieron un duro cruce en medio de El Debate de SEMANA después de que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) acusara al representante de tener bots en redes sociales.
“El señor Briceño puede decir que tiene los votos, lo que quiera. Entonces, según eso, no podría debatir con Iván Cepeda porque él sacó más de 12 millones de votos; ese es un argumento peregrino. (...) Usted se hizo famoso por esos agentes artificiales que le amplifican las métricas”, señaló Carrillo.
Incluso, sostuvo que tiene identificados cuáles son estos supuestos perfiles falsos que ayudan al congresista del Centro Democrático. “Usted es una farsa, como lo es todo su grupo de agitadores entrenados por los españoles y argentinos”, comentó.
Briceño, con calma y muy a su estilo, apuntó: “Yo solo tengo una resolución del CNE que dice que mis votos son reales, eso es lo único que puedo decir acá”.
“Segundo, también es real que yo nunca me he aliado con algún Name para nombrarlo secretario general y que después hiciera campaña desde la UNGRD”, agregó.
"En la etapa del diálogo, del decreto, lo que se está haciendo es reconocer una realidad. La mayoría de protestas son pacíficas (...) El decreto no habla de que si bloquean una vía se agota el diálogo": @Danielbricen sobre regulación de la protesta.https://t.co/IhEbIFteDr pic.twitter.com/XT1188fLor— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026
Esto no le gustó para nada a Carrillo, quien de inmediato lo señaló de seguir el mismo cuento de Daniel Quintero, con quien también ha tenido grandes diferencias, pese a que son del mismo movimiento.
“No salga con esas bobadas porque es que aquí estamos hablando de cosas concretas. ¿El señor Leonidas Name tiene algún proceso? ¿Tiene alguna acusación de un delito? Usted es un chismoso creador de rumores, los cuales después amplifica un ejército de bots”, manifestó.
Por su parte, el representante a la Cámara negó por completo que sea cierta la acusación sobre los perfiles falsos en redes sociales. “Carlos, no es una farsa, ahí están los votos. Envíeme el listado de los arrobas, pero lo único que yo puedo hablar es sobre realidades”, dijo.
“Dicen que yo pago bots, tienen que probarlo, pero hay una sola realidad: los bots no votan, eso tienen que aceptarlo, aunque yo sé que les duele”, añadió.
.@CarlosCarrilloA y @Danielbricen tienen encontrón en El Debate de SEMANA. Vea lo que pasó, en este video.https://t.co/IhEbIFtMsZ pic.twitter.com/W5QPZraV5N— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026
Al tiempo, el exdirector de la UNGRD afirmó que esas cuentas engañan a los colombianos y, con esto, los inducen a votar, aunque no presentó prueba alguna de las acusaciones que lanzó.
“De ese engaño es que salen sus votos, por eso es muy grave que usted no sea capaz de negar que los bots le incrementan las métricas, porque le puedo dar el listado de quienes amplifican su contenido mañana, tarde y noche”, expresó.
"El miedo que el fascismo le tiene a la protesta pasa por estigmatizarla (...) Si hay personas protestando por algo, lo primero que debe hacer el Gobierno es escucharlas": @CarlosCarrilloA #ElDebatehttps://t.co/IhEbIFteDr pic.twitter.com/EOOqlftxxC— Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026
La discusión continuó por varios minutos y las acusaciones llegaron de un lado y del otro.