“Oscura señora”: Carlos Carrillo habla de los errores políticos de Petro y lanza dardos a una senadora liberal que hoy respalda a De La Espriella

El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, habló de lo que considera es uno de los principales errores políticos que cometió Gustavo Petro y que hoy, a su juicio, tiene consecuencias.

El político de izquierda hizo el listado de los políticos a los que Petro respaldó, en su momento, y hoy, según él, son cercanos al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“Uno de los mayores errores de Gustavo Petro como presidente fue confiar en políticos tradicionales, esa es una lección que la izquierda debe aprender: Es una mala idea construir mayorías artificiales en el Congreso”, dijo.

El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo. Foto: Guillermo Torres Reina

Y puso un ejemplo: “Hoy la senadora del Partido Liberal, María Eugenia Lopera, a quien Petro llamó la nueva María Cano, defiende la declaración de los Liberales como partido de Gobierno. La oscura señora Lopera, aliada de lo peor de la politiquería antioqueña es la mejor amiga de la actual directora de Corantioquia, la CAR a la que Sneyder Pinilla le giró 100 mil millones de pesos horas antes de salir de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. Lopera fue representante a la Cámara y presidenta de la Comisión Séptima y desde allí ayudó a empujar las reformas pensional, a la salud y laboral de la pasada administración.

Carlos Carrillo siguió denunciando: “Ese mismo clan político (de María Eugenia Lopera) controló en nuestro gobierno la UGPP, en donde hasta recibieron en un cargo directivo al señor José Fernando Tobón, el tinterillo que le firmó a Sneyder los giros irregulares. Yo detuve esos giros como director y di la lucha política y jurídica para no entregarle ese dinero a la gente de Lopera”.

Y remató: “La lucha contra la corrupción no se hace con obsecuencia, se hace incomodando y poniendo en evidencia cuando un líder se equivoca. Claramente Petro se equivocó con Bedoya, Lopera, Trujillo, Quintero y un largo etc. en Antioquia”.

La senadora del Partido Liberal, María Eugenia Lopera. Foto: guillermo torres-semana

Carlos Carrillo no es el único exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro inconforme con quienes respaldaron al gobierno en el cuatrienio pasado y hoy están en los brazos de De La Espriella.

La excónsul de Colombia en Chile, María Antonia Pardo, también reflexionó sobre el “silencio sospechoso” de algunos excolaboradores de Gustavo Petro que hoy guardan silencio ante las decisiones del gobierno de Abelardo De La Espriella en el primer mes de gobierno.

María Antonia Pardo y Gustavo Petro. Foto: Instagram: María Antonia Pardo/Presidencia

“¿No les parece sospechoso el silencio de tantos que ocuparon cargos altísimos durante los 4 años de Gustavo Petro -con sueldos envidiables, dicho sea de paso- y que hoy no dicen ni una palabra sobre Abelardo? No defienden lo que hicieron. No critican lo que ven mal. Puro mutismo", afirmó.

Y preguntó: “¿A qué se deberá ese silencio tan conveniente?“.