“Atrevido y desleal”: monumental despachada de Catherine Juvinao contra Petro. Además, dijo: “No crea que la gente es estúpida”

“No hay derecho, hombre. No hay derecho. No hay derecho, presidente Petro, a que usted, que se comprometió a que si la reforma laboral se aprobaba tal y como usted quería, cosa que el Senado hizo esta semana, acabamos de aprobar la conciliación, usted se comprometía a derogar el decreto de la consulta popular y a restablecer la calma en este país, entonces ahora salga con que ya no habrá consulta sino constituyente para 2026”, expresó Catherine Juvinao.

Y avanzó la congresista: “Esto es en serio esto es en serio no, yo no puedo creer esto es que yo no puedo creer que usted presidente Petro de verdad con tal de inventarse una estrategia electoral para incendiar este país sea tan desleal sea tan increíblemente irresponsable yo estoy por pensar que a usted de verdad no le importan los cambios en este país, sino que realmente todo es una estrategia electoral”.