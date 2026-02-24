Política

“La que renunció al Partido Verde para irse tras los votos de Petro fue ella”: fuerte encontronazo entre Cathy Juvinao y Mafe Carrascal

Las congresistas se enfrentaron a través de redes sociales por las decisiones electorales que tomaron en el 2022.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal se enfrentaron por los apoyos políticos de cada una.
Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal se enfrentaron por los apoyos políticos de cada una. Foto: SEMANA

En medio del panorama electoral del Congreso que se decantará el próximo 8 de marzo, las candidatas Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, tuvieron una fuerte disputa en redes sociales.

Juvinao le contestó a la congresista del petrismo tras varias críticas que había hecho en su contra. “María Fernanda Carrascal, me dedicaste todo un video y en ninguna parte pudiste refutar las cifras que revelamos esta semana sobre la caída en la contratación de aprendices para el año 2025, rompiendo la tendencia creciente en los últimos años”, reclamó la representante de la Alianza Verde.

La congresista le contestó a su colega varios puntos por los que le reclamó. Uno de los temas por los que tuvieron diferencias fue por la reforma laboral, pues Carrascal dijo que supuestamente Juvinao se ausentó de las votaciones. La congresista del Verde le respondió que en los registros está que participó de 56 votaciones en el trámite de ese proyecto.

Juvinao le reclamó por las cifras que supuestamente se ahorrarían en los contratos de aprendizaje de los estudiantes del Sena. “No sé de dónde sacas esas cifras y en qué se basan y probablemente tú tampoco, porque lo que hiciste fue copiar y pegar de un derecho de petición que el Sena me respondió a mí, en el que el Sena tampoco me ha explicado de dónde salen esas cifras”, dijo.

Mafe Carrascal interrumpió su discusión con Catherine Juvinao por el partido de Millonarios.
Mafe Carrascal interrumpió su discusión con Catherine Juvinao por el partido de Millonarios. Foto: SEMANA

La congresista le reclamó a Carrascal por su “coherencia” porque cuando era activista criticaba la corrupción y el clientelismo, pero ahora lo justifica en el Gobierno llamándolo “ciencia política”.

“Antes criticabas el nepotismo y ahora lo justificas, antes posabas de feminista y ahora te abrazas con machistas, antes rechazabas el uso de la violencia y ahora lo justificas”, cuestionó.

Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

Además, le dijo que ella habría salido a buscar los votos de Petro para 2022. Y que venía de ser de la Alianza Verde, cercana a Camilo Romero, quien también terminó al lado de Petro.

Por su parte, Carrascal contestó que no se fue detrás de los votos de nadie, sino que le apostó desde el inicio al proyecto político del petrismo.

“Yo acompañé al sector progresista dentro del Verde, a Inti Asprilla y a Camilo Romero, apenas estuve inscrita sin militar porque había una posible candidatura que no se dio porque, posteriormente, nació el Pacto Histórico, al que entré de la mano de Gustavo Petro; por supuesto que este es mi espacio natural”, aseguró.

