"Trataste de denigrar mi ejercicio legislativo": Juvinao quiso hacer las paces con Carrascal, pero esta le siguió reclamando

El enfrentamiento en redes sociales entre las congresistas Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal, que políticamente se han encontrado en varios escenarios a lo largo de sus carreras, muestra la fragmentación de la bancada progresista en el Congreso de la República.

A pesar del fuerte debate en redes sociales, la representante Juvinao, de la Alianza Verde, asegura que quienes intentan “generar enemistades” entre ambas se equivocan.

“A quienes intentan generar enemistades infantiles con María Fernanda Carrascal se equivocan. La aprecio en lo personal y respeto en lo profesional. Tenemos diferencias tanto como puntos en común. Les invito a no hacer de un debate entre mujeres un asunto morboso con tufillo sexista”, publicó la representante en su cuenta de Twitter.

La publicación fue rápidamente respondida por Carrascal, pero la ponente de la reforma laboral le reclamó por su falta de apoyo y palabras ofensivas en cuatro párrafos. Al inicio, la congresista del Pacto Histórico también le expresó su aprecio.

“Tú sabes que yo te aprecio también, y que siempre voy a estar abierta al diálogo, a la concertación y al trabajo en equipo para que saquemos adelante los proyectos que el país necesita. Tampoco quiero que nos infantilicen, ni que nos usen para armar conflictos o para banalizar los debates, que sé las dos nos tomamos en serio, por eso no acepté ninguna entrevista o ‘debate’ sola o contigo para ahondar en algo que aquí quedó muy claro”, inició Carrascal.

Luego le reclamó a Juvinao por criticar las listas cerradas, de la que Carrascal hizo parte para llegar al Congreso.

“Sin embargo, me queda el pendiente de lo que desde el año pasado has asegurado de mil maneras posibles, y en distintos escenarios incluyendo la plenaria y las redes, y es que a mí y a las mujeres del Pacto Histórico nos regalaron nuestras curules. Y, adicionalmente, lo que me dijiste ayer, trataste de denigrar y deslegitimar mi ejercicio legislativo diciéndome que no me comporte como una activista, como si fuera un insulto”, manifestó la representante.

Además, dijo que no espera ese tipo de violencia de quien fue ponente del proyecto de ley que sanciona la violencia política contra la mujer, del cual Carrascal fue coautora. “Te pedí también varias veces que rechazaras esta violencia por parte de tu copartidaria verde, y no obtuve respuesta alguna”, agregó, sin mencionar a quién se refiere.

Finalmente, aseguró que las discrepancias entre ambas quedan “para la reflexión colectiva”, y dijo que ambas siempre tendrán otros escenarios y canales para conversar. “Y espero que para construir”, complementó.

“Como te dije ayer, espero que podamos defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las diferencias seguirán existiendo y de mí solo puedes esperar el debate de las ideas”, finalizó Carrascal en el largo trino.