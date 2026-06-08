El presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado muy activo en su cuenta de X, desde donde ha realizado, a lo largo del fin de semana, un sinnúmero de publicaciones que han generado diferentes reacciones en la opinión pública.

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Acusaciones de racismo, referencias a Hitler, ataques a periodistas, insultos a medios, intervención electoral, teoría de fraude desmentida por las autoridades e intervención en las elecciones de Perú.

Precisamente, el mandatario colombiano volvió a generar controversia en el escenario internacional tras pronunciarse sobre las elecciones en Perú y felicitar al candidato Roberto Sánchez por un triunfo que no se había confirmado, porque no ha terminado el escrutinio en el país.

En medio de ese contexto, Petro realizó una nueva publicación, mostrando un video de la candidata Keiko Fujimori, en donde la líder de Fuerza Popular le pide no “meter su nariz roja” en el Perú.

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Sin embargo, el video es de febrero de 2023, tras una conferencia de prensa que Fujimori ofreció luego de reunirse con la entonces presidenta de Perú Dina Boluarte.

Petro replicó el video haciéndolo pasara como actual y acusó a la candidata presidencial de intervenir en política en Colombia y le atribuyó una presunta derrota electoral al legado de su padre.

“Sra. Fujimori, ud intervino en política en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si ud pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre que fue un criminal de lesa humanidad”, escribió Petro en su publicación.