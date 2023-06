Escandaloso: exfuncionario del Gobierno Petro responde por maletín con dinero en efectivo: “$500 millones no caben ahí”. Él se defiende

Luego del escándalo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, envuelta en un escándalo por una maleta con dinero en su vivienda, se conocen nuevas acusaciones contra un exfuncionario del Gobierno por supuestas altas sumas en efectivo en un maletín encontrado al interior de las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad, nombrado por Luis Fernando Velasco, exdirector encargado y ahora ministro del Interior. Caracol Radio informó que testigos aseguran que se encontró una maleta con 500 millones de pesos en la sala de juntas de la UNGRD en Bogotá, que pertenecía a un sujeto que ingresó a la entidad a visitar al entonces funcionario.

SEMANA se comunicó con Diego Enrique Vargas, el cual aseguró que quien ingresó la maleta con dinero fue un amigo cercano y aseguró que tan solo contenía cinco millones de pesos, por lo que 500 millones de pesos no caben en un maletín ejecutivo convencional.

“El jueves 13 de abril, recibo la visita de un amigo de muchos años de amistad. Fue a la entidad a visitarme y a desearme buena gestión. Yo no era subdirector, me posesioné el 18 de abril. Yo no era servidor público, estaba recibiendo el empalme”, narró el exfuncionario.

Según Vargas, se reunió con su amigo en la sala de juntas y este llevaba un maletín ejecutivo: “No es ninguna maleta o bolso de hacer gimnasio. Un morral de computador portátil o documentos. No era ninguna maleta. Lógicamente hablando, es algo irracional decir que 500 millones de pesos caben en un maletín ejecutivo. No caben ahí”.

Exsubdirector para el Manejo de Desastres, Diego Enrique Vargas Vega. - Foto: UNGRD

Contó que al mediodía sale a almorzar con su amigo y este se dio cuenta de que dejó el maletín en la sala de juntas. Cuando volvieron por él, según narró Vargas a este medio, encontraron que se activó un protocolo de seguridad alrededor del mismo.

“Cuando regreso a la unidad, la persona me dice que el maletín se quedó allá adentro. Me dice que tenía medicamentos, y con lo que iba a pagar la semana y media que se iba a quedar en Bogotá. No venía solamente a visitarme, venía por vueltas personales y por un tratamiento médico”, explicó en SEMANA.

Vargas, quien no quiso revelar el nombre de su amigo, aseguró que funcionarios de la entidad, por motivos de seguridad, abrieron el maletín. “Por eso dicen que en el maletín había medicamentos y también se dan cuenta de que había un dinero, cinco millones de pesos”.

Diego Vargas Vega, exfuncionario de la UNGRD. - Foto: UNGRD

“Yo recibo el maletín, salgo, le entrego el maletín a mi amigo, con sus pertenencias, medicamentos y dinero. Lo que están haciendo con mi nombre e integridad es bajo y visceral. Respeto la privacidad de esa persona y no voy a revelar el nombre de mi amigo”, dijo.

Aseguró que las acusaciones son un ataque en su contra por su gestión anterior como oficial de Transparencia de la UNGRD.

“Son infamias, acusaciones y comentarios malintencionados. Generé bastante molestia en personas tanto internas como externas. Soy una persona íntegra, una persona que no se presta para absolutamente nada y apegada a la ley”, agregó Vargas.

Luis Fernando Velasco, exdirector de la UNGRD. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana

Frente a las versiones que aseguraban que su salida del cargo se dio por sospechas alrededor del hallazgo, el exfuncionario aseguró que se le pidió la renuncia protocolaria tras la salida de Luis Fernando Velasco, ahora ministro del Interior, de la dirección. “Se trata de algo normal cuando hay cambio de mando”, dijo.

SEMANA consultó con la UNGRD y conoció que la entidad no ha abierto ninguna investigación interna en torno al caso.