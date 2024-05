Gustavo Petro reconoció frente al escándalo en la UNGRD que su Gobierno del cambio “no ha podido cuidar bien los dineros públicos”

El jefe de Estado, frente al escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), reconoció que su Gobierno no ha podido cuidar bien los recursos públicos.

“Si el ejemplo no está arriba, no hay formas de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Gentes, personas, sin nada en el corazón, solamente con la codicia, han creído que han tenido la oportunidad para robarse el dinero de todos, el dinero del pueblo”, expresó Petro.