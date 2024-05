Rodrigo Londoño, Timochenko, apoyó Constituyente propuesta por Petro: “representa la voluntad de la mayoría de colombianos”

Enfatizó en que son “conscientes de las complejidades de todo orden por las que atraviesa nuestro país. Buena parte de ellas herencia del pasado turbulento que todos conocemos y al que no vamos a referirnos”.

Concejal denuncia llamadas de Claudia López para frenar la ALO. No le copiaron y ahora investigarán cuál era su verdadero interés

Contexto: Concejal denuncia llamadas de Claudia López para frenar la ALO. No le copiaron y ahora investigarán cuál era su verdadero interés

En ese sentido, el dirigente explicó que una Asamblea Constituyente solo puede ser producto de un clamor generalizado, los campos y ciudades del país. “Estamos con quienes creen que hay que trabajar arduamente por conseguirlo, creemos que el actual gobierno del cambio puede ayudar si acierta en su desempeño a avivar un clamor que no depende de una sola voluntad”, contó.

Petro indicó que ha estado hablando de un poder constituyente para impulsar sus reformas sociales, dejando claro que su objetivo no es la reelección. | Foto: Presidencia de la República

Desde Córdoba, el jefe de Estado afirmó que no ha mencionado la asamblea nacional constituyente, culpando a la prensa de malinterpretar sus palabras, pese a que efectivamente la mencionó en el evento anterior. En ese contexto, Petro indicó que ha estado hablando de un poder constituyente para impulsar sus reformas sociales, dejando claro que su objetivo no es la reelección.

“Ojalá se propaguen los comités de la reforma agraria campesina, ojalá puedan salir en grandes movilizaciones. Hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia, incluso creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder”, expresó Petro.

El mandatario añadió: “Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme; los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la Constitución para ello”.