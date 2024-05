Pese a que Petro habló que “Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, ahora dijo que no la ha mencionado

Desde Córdoba, el jefe de Estado señaló que no ha mencionado la Asamblea Nacional Constituyente, echándole la culpa a la prensa de mal interpretarlo, pese que sí la mencionó en el pasado evento.

Petro lanza amenaza si sus reformas no son aprobadas por el Congreso: “Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”

Además en ese escenario, indico que ha venido hablando de un poder constituyente para impulsar sus reformas sociales, cuyo camino dijo no es su reelección.

“ Ojalá se propaguen los comités de la reforma agraria campesina, ojalá puedan salir en grandes movilizaciones. Hay quienes ahora le tienen temor a la palabra democracia, incluso creen que la democracia no es el pueblo, que se destruye la democracia si se convoca al pueblo a expresarse, a movilizarse, a organizarse y a tener poder ”, expresó Petro.

#Política | Presidente Gustavo Petro, desde Córdoba, indicó que no ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente y señaló: “menos de una para reelegirme”, por último dijo: “los que se reeligieron fueron otros”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3yfYgjovg8

También expresó: “Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún que para reelegirme, los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la constitución para ello”.