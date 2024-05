“Ni constituyente ni reelección”: Iván Duque le lanza advertencia a Gustavo Petro y dice que “Colombia no caerá en la trampa”

Aunque el presidente Gustavo Petro prometió en reiteradas ocasiones durante su época de campaña que no iba a impulsar una constituyente, ahora que está en el poder su posición ha cambiado radicalmente.

“Colombia no caerá en la trampa: ni constituyente ni reelección. La Constitución se respeta”, enfatizó Duque en la primera parte de su mensaje.

A renglón seguido, manifestó que no apoyará modelos estatistas ni caudillistas que “destruyen Colombia”. “Las instituciones deben mantenerse firmes ante la amenaza que enfrenta nuestra patria”, anotó.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado”, aseveró Petro. Luego, mencionó: “La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”.