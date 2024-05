Atención: “No me interesa para nada la reelección”, dice Gustavo Petro y les habla a los expresidentes de “golpes de Estado”

El jefe de Estado a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, dijo de manera categórica que no le interesa la reelección, lanzando una pulla, señalando que algunos “si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado”.

“A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron”, postes Petro.