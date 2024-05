Fuerte agarrón en el congreso entre Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y Cathy Juvinao: “Maldito Petro”. ¿Qué pasó?

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, llegó este martes 28 de mayo a la Comisión Cuarta del Congreso a responder por los hechos de corrupción en la entidad y las medidas que está tomando, y salió enfrentado con un grupo de congresistas.

El debate estuvo acalorado porque Carrillo dedicó un espacio a cuestionar a los congresistas de la Alianza Verde que apoyaron al presidente Gustavo Petro, pero hoy están arrepentidos, entre ellos, Catherine Juvinao.

Pues la verdad es que Carrillo tiene bastante razón.

“Mi deber es defender a este gobierno en el que creo, yo no cambio de ideología cada semana como algunos políticos, yo no estoy hoy con un gobierno porque siento que me conviene políticamente y mañana me voy para otro lado. Yo tengo convicciones, por eso me metí a la política”, dijo.

Y siguió: “Aquí hay mucha gente que no tiene convicciones, ni ideología, gente que no es capaz de decir sí ni no. Gente a la que le preguntan ¿café o té? Y responden ‘sí, gracias’. Así no se puede hacer política. La política es posiciones claras, firmes, muchos aquí apoyaron al gobierno, se tomaron fotos, salían con los cartelitos que les gusta tanto, ‘Petro, Petro y ahora salen a decir ‘maldito Petro’”.

La representante de la Alianza Verde, Catherine Miranda, quien se sintió aludida, le reclamó a Carrillo y pidió una moción de orden en medio del debate.

Él, alzó su voz, y siguió interviniendo: “Estoy haciendo mi intervención, le pido que me deje hablar. No me estoy refiriendo a usted. O, ¿sí?”, preguntó Carrillo a Juvinao.

La presidenta de la Comisión Cuarta de la Cámara, Susana Boreal, le pidió al Director que continuara y él avanzó con un tono más fuerte: “Ahora se rasgan las vestiduras cuando hicieron campaña con este gobierno. Si las responsabilidades políticas fueran absolutas, usted, representante Duvalier Sánchez ya debería haber renunciado al Partido Verde, pero no renuncia porque pierde la curul. Lo mismo usted, Representante, o, ¿es por el sueldo?”, añadió Carrillo.

“Presidenta (Boreal), le voy a pedir respeto, esto es el colmo, presidenta Susana Boreal, ¿qué es esto? Esto no es un debate, no es digno. Si usted no pone orden yo voy a mandar un disciplinario a la Procuraduría. Le pido el favor que haga respetar esta célula, Presidenta, ¿usted está defendiendo al Gobierno o es la presidenta de esta Comisión? Hágame el favor”. El tono se elevó entre las partes, mientras la presidenta Boreal pedía bajarle a la voz.

Al final del debate, Catherine Juvinao concluyó: “Lo del gobierno hoy en el control político a UNGRD fue una muestra de incompetencia suprema. El señor Carlos Carrillo evadió responder al debate, se dedicó a hacerse campaña, a irrespetar a los representantes y a hablar de la constituyente de su jefe. Pobre la ciudadanía en los territorios que tiene que padecer este nivel de desidia, de orfandad y de negligencia. Entre tanto, los corruptos siguen saqueando los recursos frente a sus narices, la ejecución de la entidad en 2024 no llega al 0,6% y, peor aún, no ha adelantado ninguna acción para preparar al país para el Fenómeno de La Niña”.