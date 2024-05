Escandaloso: Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, confesó que están promoviendo “la reelección de Petro”, aunque está prohibida

La congresista señaló que no está descartado que la constituyente que está proponiendo el Gobierno Petro sirva para incluir el tema de la reelección presidencial. No obstante, señaló que ese camino es espinoso y que “abriría una caja de pandora”.

Petro responde a quienes dicen que quiere quedarse en el poder: “No estaré más allá de agosto de 2026, pero mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”

El 23 de abril Petro dijo una vez más que no tenía intención alguna de quedarse en la Casa de Nariño por más tiempo. “Yo aquí no estaré más allá de agosto de 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura, sobre la mentira, la grosería y la ignorancia”, dijo.