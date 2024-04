Petro responde a quienes dicen que quiere quedarse en el poder: “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a agitar su discurso de cara a las marchas que anunció del próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en respuesta a las históricas movilizaciones que se registraron en su contra el 21 de abril.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano, en uno de los apartes de la publicación, hizo referencia al 2026, cuando, en el papel, termina su mandato. De este modo, respondió a quienes han alertado que quiere perpetuarse en el poder.

Allí, señala que no estará “más allá de agosto del 2026″. Sin embargo, deja claro: “Pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”.

“Han sido 13 los y las periodistas agredidos en las marchas del uribismo en todo el país. Ni hablar de los gritos de muerte y las agresiones a quienes consideran ‘petristas’”, posteó Petro.

Y avanzó en la publicación que hizo en sus redes sociales en la mañana de este 23 de abril: “Abrimos nuestra mano al acuerdo, permitimos su libre expresión, sin gases ni ojos destruidos, dispuestos a defender, incluso, a su líder de la justicia internacional. Los invitamos a trabajar con nosotros la paz, los invitamos todos los días a discutir los proyectos de ley”.

“Su respuesta no solo es romper de manera permanente el debate en el Congreso, sino llenar de odio a su gente con mentiras y fakes y comenzar a construir el golpe”, expresó Petro.

Plaza de Bolívar durante las manifestaciones contra Petro. | Foto: SEMANA

También dijo en esa plataforma: “Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe: los topes electorales. Como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse”.

“Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo, violando su habitación donde estaba su mujer desnuda; allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos sí son criminales, en cambio los de los dueños de las EPS o los de los dueños de la prensa, no”, insistió.

Además detalló: “Buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta, cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”.

“Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo sí es claro: buscan la excusa para tumbar al presidente de la República porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”, anotó.

Además, dijo: “Estamos viviendo una era interesante. Creyeron que el cambio era de mentiras. No les gusta que no vaya a los clubes de los poderosos a vender el erario por migajas”.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos. Después la historia juzgará. Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura, sobre la mentira, la grosería y la ignorancia”.

Mencionó las marchas del 1 de mayo que promueve su Gobierno: “Este 1 de mayo, que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrá gases ni golpes, ni morirá nadie como sí sucedía antes”.

“Las y los constructores de la democracia y la paz, a la calle. Nosotros seguimos con la mano tendida, atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad”, aseguró Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

También señaló: “Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero. Desde que se nombró nuevo fiscal, una mujer decente, empezó la extrema derecha a desesperar. Tanto temor le tienen a las investigaciones judiciales”.

“Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo, nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie”, indicó el jefe de Estado.

Y anotó en la publicación: “Por eso, el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad. Que aún no llegamos a todas partes, que aún las políticas públicas son débiles para construir justicia: profundicémoslas. Es el pueblo el que tiene que guiar al Gobierno en muchas partes donde no ha llegado gobierno alguno”.