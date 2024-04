Gobierno anuncia retiro espiritual el próximo fin de semana a puerta cerrada en Boyacá. Marcha contra Petro estará sobre la mesa

“Hoy hicimos un trabajo muy serio frente a varios temas, pues evidentemente y porque sé que me van a preguntar también se tocaron los temas de las marchas en donde un buen número de ciudadanos salieron a hacer una protesta democrática me da que estuvimos evaluando eso más otros temas que tiene que trabajar el comité político me fue como siempre bastante bien a ver primero ahí hay un mensaje político y el mensaje político tiene que ser escuchado con respeto o sea pasar por encima del mensaje político sería una torpeza”, sostuvo Velasco.