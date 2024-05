Duque advierte que Petro quiere quedarse con Corte Constitucional: “No tengo la menor duda de que busca perpetuarse en el poder”

SEMANA: ¿Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder después del 2026?

Iván Duque (I. D.): No tengo la menor duda porque toda la estrategia de hablar de constituyente es porque uno de los vehículos que quedó establecido luego de la prohibición de la reelección para restablecerla es a través de una asamblea nacional constituyente. ¿Por qué le gusta hablar de constituyente? Porque es prácticamente uno de los dos mecanismos para restablecer la reelección. Y la quiere hacer dado que los tiempos no le dan, la quiere hacer a través de un mecanismo hechizo, improvisado, teledirigido, apelando al acuerdo con las Farc, cosa que nada tiene que ver porque aquí no hay dos constituciones. La Constitución que nos rige, la de 1991, es taxativa sobre cuáles son los procedimientos para convocar a una Constituyente. Pero no tengo la menor duda de que la intención que hay detrás de todo esto es que el presidente se quede en el poder.

SEMANA: Pero políticos como usted, Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, entre otros, cerraron la puerta para que a través del acuerdo de paz con las Farc se logre la Constituyente.

I. V.: Claro, no tiene posibilidad mientras la institucionalidad esté defendida, pero recuerde cuál es el objetivo: el Gobierno quiere quedarse con la Corte Constitucional. En este momento es claro que se van a ir cuatro magistrados en 2025: se van los doctores Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Cristina Pardo y Diana Fajardo Rivera. De estos cuatro hay uno que lo terna el presidente, dos de la Corte Suprema y uno del Consejo de Estado. Lo que el Gobierno va a tratar, en la medida que van saliendo los magistrados, es apoderarse de la Corte Constitucional para que, eventualmente, pueda aprobar ese mecanismo hechizo, irregular, a través del cual el presidente quiere quedarse en el poder. Por eso es tan importante entender la secuencia de esta estrategia y que también tanto las cortes como el Congreso no se presten para que la Corte Constitucional quede absolutamente controlada con esta intención de sabotear el ordenamiento constitucional de nuestro país.

SEMANA: Es decir, los ojos del país deberían estar enfocados en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional en 2025.

I. D.: Claro que sí. Y que se garantice que queden personas defensoras a ultranza del orden constitucional y que no se van a prestar para mecanismos hechizos, traídos del sombrero, como es tratar de apelar al acuerdo con las Farc para justificar una convocatoria de una constituyente sin cumplir los procedimientos establecidos en nuestra carta política.

SEMANA: ¿Cómo se frena a Petro?

I. D.: Aquí el mensaje es muy claro, tanto las cortes, el Congreso, las Fuerzas Armadas y de Policía, organismos de control tienen que ser clarísimos en que aquí no se pueden convocar constituyentes que no sean con el procedimiento establecido en la Constitución. Y, por otro lado, debe haber absoluta claridad en que los colombianos no queremos aventurarnos a ningún proyecto reeleccionista.

SEMANA: Tras las explosivas denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla en SEMANA, ¿el Congreso debe seguir adelante con las reformas?

I. D.: Lo que es muy importante es que se obre rápidamente sobre si deben otorgar los principios de oportunidad, si hay el material probatorio necesario, pero que se adelanten las acciones judiciales de inmediato, porque si no se hace, todo el procedimiento legislativo va a quedar bañado de ilegitimidad, por lo menos con lo que tiene que ver con estas reformas porque se habla de compra de congresistas para comprar proyectos.

SEMANA: El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es el más salpicado por Olmedo López. ¿Debe renunciar?

I. D.: Yo creo que no es solamente si es o no ministro del Interior, es que en este momento los señalamientos son muy graves porque vamos en tres ministros; entonces, creo que frente a eso es muy importante que la Justicia opere porque vamos a estar no solamente con unos ministros señalados de elementos que ilegitiman su gestión, sino que también hay señalamientos que ilegitiman los trámites de las reformas en el Congreso.

SEMANA: ¿Qué mensaje les envía a los congresistas que la próxima semana empezarán a debatir la reforma pensional?

I. D.: Yo creo que los congresistas, en este momento, no deberían votar las reformas hasta tanto no se conozcan los resultados de las investigaciones. De lo contrario, pueden terminar pagando justos por pecadores.

