Urgente | Petro lanza una amenaza si sus reformas no son aprobadas por el Congreso: “Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”

El presidente Gustavo Petro, en un agitado discurso desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali, advirtió que si no se aprueban las reformas sociales que le planteó al Congreso de la República convocará a una asamblea nacional constituyente.

El presidente Gustavo Petro advierte que si no se aprueban sus reformas “entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AnU5SW80li

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, indicó el mandatario.

Además, dijo que el pueblo no debe “irse”, sino deben cambiar las instituciones: “Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres”.

“Por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”, advirtió el mandatario.

El presidente Gustavo Petro advierte que si no se aprueban sus reformas “entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AnU5SW80li

Agregó: “Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. La asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo el mandato de paz y justicia, que es fácil de lograr”.

“¿Qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela como dice la canción? ¿Por qué les pesa tanto? ¿Por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? Yo no soy de los festines de ellos, yo no voy a los prostíbulos donde van ellos. Yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre”, sostuvo Petro.