Concejal denuncia llamadas de Claudia López para frenar la ALO. No le copiaron y ahora investigarán cuál era su verdadero interés

La recta final de la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado por el Concejo de Bogotá, estuvo empañado por un hecho insólito. Varios concejales denunciaron que la exalcaldesa Claudia López los estuvo llamando para hacer una solicitud puntual: que no aprobaran la construcción de la ALO. Sin embargo, prácticamente nadie le copió y terminó haciéndose lo contrario a lo que ella quería.

JESÚS DAVID ARAQUE: Lo que ocurrió es que varios colegas estaban informando que la exalcaldesa Claudia López los había contactado principalmente para no votar o votar en contra del artículo que revivía la ALO, en este caso el artículo 304, en donde quedaban planteados los proyectos de infraestructura. Ese fue el mensaje de la exalcaldesa para incidir en las votaciones que tuvieron algunos de los colegas.

SEMANA: ¿Cuál sería el interés de López para que esto no se aprobara?

J.D.A.: La votación del Concejo envió un mensaje de independencia importante. Creo que la exalcaldesa creyó que podía manipular a los concejales, como lo hizo muchas veces en su alcaldía. Esta votación demuestra que no es así. Esa votación negativa que quería sacar frente a este artículo obedece a muchos de los procesos que ella tuvo sobre la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) especialmente cambiando todo el proyecto y la destinación a un proyecto de vivienda en donde claramente pareciera que hay unos intereses en que se construya sobre los terrenos de la ALO y no que quedara para la movilidad de la ciudad.

SEMANA: ¿Qué intereses concretamente podría haber para que se hicieran viviendas y no vías?

J.D.A.: Vamos a empezar a indagar. Creo que los procesos que se tuvieron sobre el cambio de la ALO, ya no como un corredor vial, sino destinado a vivienda y construcciones a través del Plan de Ordenamiento Territorial que sacó por decreto ella misma en la administración pasada, hay que analizarlo. Un proyecto como la ALO, que tenía una destinación para un corredor vial en donde se había invertido décadas para la compra de bienes, destinadas a esta avenida y que ella lo haya cambiado la administración pasada, habla muy mal de la exalcaldesa. No respetó las necesidades que tiene la población al occidente de Bogotá.

Aquí lo que demostramos, y que cada uno de los concejales va a investigar, es por qué tal interés en que no se aprobara este artículo. Queda clara la autonomía de esta corporación y que no accedimos al chantaje que estaba proponiendo Claudia. Es una manera de hacer política que antepone el chantaje al debate público y el mensaje es claro: algo o algún interés debe tener y nosotros como concejales vamos a investigar. Es nuestra obligación para que los recursos de la ciudad no se vayan en el interés de unos pocos o, en este caso, de algunas constructoras que estaban esperando ese proyecto o que continuara desarrollándose.