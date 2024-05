Catherine Juvinao revela tres nuevos escándalos de corrupción en la UNGRD: contratos para jagüeyes, más carrotanques y ‘corbatas’

Si bien se trataba de unos jagüeyes para diferentes zonas del departamento, solo para Uribia destinaron el 81% de estos. “Es una absoluta irresponsabilidad que el Gobierno no asuma que acá tiene mucho que decir, mucho por qué responder”, cuestionó el representante Duvalier Sánchez, de la misma colectividad.

La UNGRD expidió un plan nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño en octubre de 2023 con 2.458 acciones por ejecutar y 2,3 billones de pesos de inversiones. La representante Juvinao señala que solo se ejecutaron el 33% de las acciones de anticipación para ese fenómeno y del 31% de las que eran de carácter anticipatorio, es decir, no se aplicaron las medidas preventivas a tiempo.

Juvinao reclama que no existía justificación técnica para entregarle a Uribia los más de 1.300 jagüeyes ya que el municipio cuenta con 160.711 habitantes, mientras que los otros tienen más. “No se entiende esa distribución de jagüeyes tan amañada para Uribia”, cuestionó la congresista.

Un problema adicional es que a muchos de los contratistas no les han pagado a pesar de que ya les entregaron el programa. A otros ni siquiera se les ha entregado acta de inicio, aunque se firmaron desde finales del año pasado. El problema es que si pasados los tres meses no está esta acta, se tiene que anular, sin embargo, eso no ha sucedido.