Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, se comprometió a entregar el dinero

“Quien tiene que armar el rompecabezas es la Fiscalía, incluso por eso el logo de la misma entidad, una ficha de un rompecabezas; la idea es que no se desinforme, porque no se puede advertir la calidad de los abogados, un asunto protegido por estatutos internacionales que guardan relación con derechos humanos, es una defensa de confianza”, dijo el abogado Gustavo Moreno, representante legal de Sneyder Pinilla.

“Entregar toda la información, todo lo que tienen sin saber qué les van a ofrecer, no es un raspe y gane, no es una lotería, es una negociación formal en la justicia. Es un acuerdo donde las partes se comprometen, cómo restituyen, qué información tienen y ahora sí vengan las pruebas, porque al final del día el testigo puede decir, no me interesa”, explicó el abogado en diálogo con SEMANA.